Hotab написав:.......... Я думаю там навіть не всі точки наливу були знищені, тобто тут мова на мою думку про наливайку яка просто простоювала поки тушили на сусідніх. А не про «швидке відновлення знищеного».
Hotab написав:Про «сотні» нічого не знаю, якось несуразно.
Підтверджені втрати США: 2 транспортні літаки MC-130 / C-130, 4 легкі гелікоптери MH-6 / AH-6, 2 гелікоптери Black Hawk. Сумарно екіпаж становить біля 30 осіб.
Там всі екіпажі лягли, чи що? І до чого там сотні. Може я десь упустив початок діалогу, бо реально не дожену про що мова
ВАШИНГТОН, 5 апреля (Reuters) - Спасательная операция прошла с почти идеальной точностью. Под покровом темноты американские коммандос незаметно проникли вглубь Ирана, поднялись на хребет высотой 7000 футов и вытащили застрявшего американского специалиста по вооружению в безопасное место, доставив его к секретному месту встречи перед рассветом в воскресенье. Затем всё остановилось. Два самолета MC-130, перевозившие около 100 бойцов спецназа в труднодоступную местность к югу от Тегерана, потерпели механическую неисправность и не смогли взлететь, сообщил агентству Reuters американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Внезапно элитные спецназовцы оказались под угрозой оказаться в тылу врага. Их командиры приняли рискованное решение, приказав направить дополнительные самолеты в Иран для эвакуации группы волнами — решение, из-за которого элитные спецназовцы несколько часов напряженно ждали. «Если и был момент, когда я подумал: „Черт возьми!“, то это был именно он», — сказал чиновник, отметив, что именно быстрое принятие решений спасло ситуацию. Чиновник, как и другие, кто говорил с Reuters для этой статьи, сохранил анонимность, чтобы откровенно рассказать об операции. Рискованная затея сработала. Спасательная операция проводилась поэтапно, и американские войска уничтожили поврежденные самолеты MC-130 и еще четыре вертолета на территории Ирана, чтобы не рисковать оставить там секретное оборудование. ............В пятницу агентство Reuters сообщило, что два вертолета Black Hawk, участвовавшие в поисковой операции, были подбиты иранским огнем, но сумели покинуть воздушное пространство Ирана.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/how-perilous-us-rescue-mission-iran-nearly-went-off-course-2026-04-05/ Там есть ещё интересные моменты, посмотрите, если интересно, но основное я процитировал. Иран, правда, заявлял, что самолёты были подбиты. Но таки, может не сотни, но сотня человек рисковали жизнью ради спасения второго члена экипажа. Это был не пилот, а "специалист по вооружению". Не знаю, сколько стоит его подготовка, но тут, кроме ценности спецмалиста, важны, по-моему, ещё 2 момента. 1. Укрепить веру лётных экипажей в то, что их будут стараться спасти и спасут. Чтобы они не боялись летать с риском быть сбитыми. 2. Возможно, самое важное - для Трампа спасение лётчика было крайне важно по политическим причинам. При достаточно сильном недовольстве войной в США пленение лётчика послужило бы сильной поддержкой для критиков Трампа.
Но если так, как изложено, то риски были очень большие. Могли там остаться и спецназ, и лётчики. И уже не один, а несколько.
Разбирать завалы и строить укрытия - Одесская военная администрация вводит трудовую повинность на территории города.
Такое распоряжение на днях подписала исполняющая обязанности начальника ОВА Надежда Задорожная, передает корреспондент «Думской».
Согласно документу, трудоспособных одесситов будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. Речь о ликвидации последствий обстрелов, строительстве и ремонте укрытий, погрузке-разгрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах незламності, изготовлении маскировочных сеток и мном другом.
Shaman написав:й треба постійно нагадувати, що Раша веде не війну, а терор цивільного населення - на відміну від тих же США .......... "а че такого, війна."......
Не знаю, насколько правда:
Американская правозащитная организация HRANA сообщила, что с начала войны погибло 3540 человек. По ее данным, 1616 из них — мирные жители, в том числе не менее 244 детей. Группа заявляет, что получает данные из полевых отчетов, контактов с местными жителями, медицинских и экстренных служб, сетей гражданского общества, материалов из открытых источников и официальных заявлений. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что в результате американо-израильских ударов в Иране погибли по меньшей мере 1900 человек и 20 000 получили ранения. Неясно, включают ли эти цифры по меньшей мере 104 человека, которые, по утверждению иранских военных, погибли в результате нападения США на иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки 4 марта.
ВАШИНГТОН, 4 апреля (Reuters) - Федеральные агенты США задержали племянницу и внучатую племянницу покойного иранского военачальника Касема Сулеймани после того, как госсекретарь Марко Рубио лишил их законного статуса постоянного жителя, сообщило в субботу Государственное департамент. «Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь в настоящее время находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США», — говорится в заявлении Госдепартамента, добавляя, что Рубио лишил их вида на жительство, также известного как «зеленая карта». .........В субботу иранские информационные агентства сообщили, что дочь Сулеймани, Нарджес Сулеймани, заявила, что семья и родственники покойного иранского военачальника никогда не жили в США и что у него было два племянника, а не племянницы. .........Госдепартамент добавил, что ранее в этом месяце Рубио лишил легального статуса Фатиме Ардешир-Лариджани, дочь ветерана иранского политика Али Лариджани , и ее мужа Сейеда Калантара Мотамеди. По данным Госдепартамента, Ардешир-Лариджани и Мотамеди больше не находятся в Соединенных Штатах и им запрещен въезд в страну.
квірам треба не вихитуватися, а терміново домовлятися - а то можуть не встигнути
ДУБАЙ/ВАШИНГТОН, 6 апреля (Reuters) - В преддверии приближающегося крайнего срока, установленного США, Соединенные Штаты и Иран получили рамочный план по прекращению пятинедельного конфликта , хотя Тегеран отверг любые немедленные шаги по возобновлению работы Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран «ад», если тот к концу вторника не заключит соглашение, которое позволит возобновить движение по этому жизненно важному маршруту для мировых поставок энергоносителей. Как сообщил в понедельник источник, знакомый с предложениями, план, разработанный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных ночных контактов и предусматривает немедленное прекращение огня, за которым последуют переговоры о более широком урегулировании, которое должно быть завершено в течение 15-20 дней. ........ В понедельник министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран сформулировал позиции и требования, исходя из своих интересов, и передал их через посредников в ответ на предложения о прекращении огня. Пресс-секретарь министерства Эсмаил Багаи заявил, что подробности ответа будут объявлены в надлежащее время, но добавил, что переговоры «несовместимы с ультиматумами и угрозами совершения военных преступлений». «Иран без колебаний четко выражает то, что считает своими законными требованиями, и это не следует интерпретировать как признак компромисса, а скорее как отражение его уверенности в защите своих позиций», — заявил Багаи на пресс-конференции. Он сказал, что ранее требования США, такие как план из 15 пунктов, были отклонены как чрезмерные. Ранее в понедельник высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня и не примет никаких сроков или давления с целью достижения соглашения. Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня, сказал чиновник. ........... В воскресенье на своей платформе Truth Social Трамп опубликовал пост, полный нецензурных выражений, и пригрозил новыми ударами по иранской энергетической и транспортной инфраструктуре, если Иран не заключит сделку и не откроет пролив к вторнику. Позже в воскресенье президент в последующем посте указал более точный срок: «Вторник, 20:00 по восточному времени! (Среда, 00:00 по Гринвичу)».