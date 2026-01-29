Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:13

Schmit
 
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:17

  vt313 написав:
  Shaman написав:але не платять ПДФО, який є основним з податків... й ввп, який вони створюють в статистиці не фіксується - а потім розповідають, який низький в нас ввп


2025
ВВП - 8931194 млн. грн.
ПДФО - 792656 млн. грн.

Не повністю, але щось фіксується. Але зафіксувати, то невелика проблема.
Не зрозуміло навіщо, але формально підняти ВВП легко.

ПДФО це 18% від ОТРИМАНОГО у вигляді доходів
792656/18%=4 403 644 ... тобто 50% ВВП-це зарплата
Тепер ще одна цифра, припустимо що всі платять ПДВ (це далеко не так, але припустимо)
ВВП- 8931194
в тому числі
Зарплата ( в тому числі ПДФО і Військовий)__________________ = 4 403 644
ПДВ 8931194*20%________________________________________= 1 786 200
ЄСВ 4 403644*22%_________________________________________= 968 802
Ну і акцизи/збори на тютюн/паливо/алкоголь/електрику/надра____=1 772 548
ВСЬОГО___________________________________________________8 931 194

Це топорно і на пальцях - але ось так і рахують ВВП

ПС
а бюджет це зібрані податки
Якщо ВВП 8931194
То Бюджет без кредитів від союзників це
ПДВ 1786200+акцизи/збори1772548+пдфо792596+військовий 221800=4 573 000
Насправді трохи менше бо ще були доходи від депозитів і акцій які оподатковуються тільки ПДФО і військовим і не оподатковуються ПДВ , а також держструктури не є платниками пдв тому розмір ПДВ має бути ще менший ну і відшкодування ПДВ експортерам... тобто з ПДВ 1 786 200 - залишиться разом з ПДВ на імпорт 1 000 000
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:33

  budivelnik написав:1 Є така штука - ДОДАНА ВАРТІСТЬ
Я СТВОРЮЮ -ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


Яка буде додана вартість товару, якщо його ніхто не купить?
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:36

budivelnik
а тепер порівняйте те що вище з офіційними данними
Доходы государственного бюджета Украины по статьям доходов в 2025 г.
Всего ______________________________3834209,6________100.00%
Налоговые поступления__10000000________2015818,9________52.57%
Неналоговые поступления_20000000_______1217563,3________31.76%
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:41

  vt313 написав:
  budivelnik написав:1 Є така штука - ДОДАНА ВАРТІСТЬ
Я СТВОРЮЮ -ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Яка буде додана вартість товару, якщо його ніхто не купить?
Ми всі колись помрем...
Але
Ті хто НЕ платить податків - ті отримані від створеного кошти обмінюють на товари створені такими самими як і самі... а тому в ОФІЦІЙНУ частину вони не потрапляють.
Так як ОФІЦІЙНО 50% ВВП -це зарплата , то це просто підтверджує , що розмір ОФІЦІЙНОЇ економіки в рази більший ніж сірою.

Але мешканці СІРОЮ споживають результати ОФІЦІЙНОЇ - не повертаючи нічого взамін.

Тому пояснюю ще раз
Якщо чарівною паличкою обнулити мешканців сірої/чорної ( або все монетизувати через комерцію) то ВИГРАЮТЬ від такого кроку саме працівники ОФІЦІЙНОЇ економіки бо їх ВИТРАТИ зменшаться( на величину яка зараз йде сірій/чорній), в той час коли в мешканців чорної/сірої - витрати на цю ж величину - ЗРОСТУТЬ.

Таким чином якщо обнулити шахраїв(або привести їх до порядку) то ВВП на душу виросте десь на 15-20% мінімум без якихось затрат додаткових.

Зрозуміло?
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:43

  vt313 написав:
  Shaman написав:
  vt313 написав:Це основний елемент тіньової економіки.
https://opendatabot.ua/c/98?type=employees

З 20 млн. домогосподарств офіційних аж 57 (не розумію навіщо це їм, але факт). Всі інші в тіні.
Їх враховують якимось боком. Але в методиках тіньового сектору це основа.

тіньова економіка - це коли різні підприємства не обліковують те, що вони виробляють. й потім виплачують неофіційну зп.

тіньова економіка - незареєстрована в установленому порядку
економічна діяльність суб'єкта господарювання .....
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0123665-09#Text
...
https://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_T.html

якщо цікаво.

я прочитав визначення цього КВЕД - але це не виключає того, що написав я. точніше, що значну частину тірьової економіки складає необліковане вироництво на фірмах, а не в домогосподарствах...
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:46

❗️Українські чоловіки не мають права виїжджати за межі країни відповідно до законодавства, тому запровадження обмежень щодо надання тимчасового захисту в ЄС для них відповідатиме інтересам України, – DW з посиланням на дипломатичні джерела.

Очікується, що після 4 червня Єврокомісія оголосить офіційну пропозицію щодо тимчасового захисту, а остаточне рішення країни-члени ухвалять у липні.

https://www.dw.com/uk/dzerela-dw-es-moz ... d-Telegram
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:47

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  Shaman написав:але не платять ПДФО, який є основним з податків... й ввп, який вони створюють в статистиці не фіксується - а потім розповідають, який низький в нас ввп


Я в шоці. :(
бюджет
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... come/2025/
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... ense/2025/
ВВП
https://stat.gov.ua/uk/explorer
тут трохи важкувато.

мені просто цікаво, навіщо Ви придумуєте те, що є в відкритому доступі?
