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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17976179771797817979
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:24

  Banderlog написав: а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?

трамп грає у гольф.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:28

  Shaman написав:
  Banderlog написав:.............
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.

.........
вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...
У нас таких мало?
Не буду указывать пальцем.
И мало таких, кого не вытянули? Просто потому, что не смогли.

й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.
А чего вдруг безкоштовно?
Ну, вероятно, для мобилизованных не будет таких единовременных выплат, а будут только зарплаты, как у нас. Но это не безкоштовно. Как и у нас.

й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
У нас тоже проще пойти на Конча-Заспу, но не идут.
Почему вы ожидаете, что там будет иначе?

P.s. Где-то хорошо прилетело. Громко.
ЛАД
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  #<1 ... 17976179771797817979
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