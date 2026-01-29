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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17976179771797817979
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:24

  Banderlog написав: а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?

трамп грає у гольф.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:28

  Shaman написав:
  Banderlog написав:.............
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.

.........
вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...
У нас таких мало?
Не буду указывать пальцем.
И мало таких, кого не вытянули? Просто потому, что не смогли.

й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.
А чего вдруг безкоштовно?
Ну, вероятно, для мобилизованных не будет таких единовременных выплат, а будут только зарплаты, как у нас. Но это не безкоштовно. Как и у нас.

й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
У нас тоже проще пойти на Конча-Заспу, но не идут.
Почему вы ожидаете, что там будет иначе?

P.s. Где-то хорошо прилетело. Громко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:26

  stm написав:
  Banderlog написав: а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?

трамп грає у гольф.
ну це як завжди, народ бідкається, влада розводить руками а трамп грає в гольф.
https://youtu.be/D0vD7IJbHK0?si=V5XjZn12X4ktYErX
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:50

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Дронами 2020 оно и было практически не реально.


проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г?
Не следил за боевыми действиями в ходе той войны.

.....
Байрактари турецькі знищили 146 армянських танків у 2020році

https://www.youtube.com/watch?v=Nlb9HNGChlI

During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:

Destroyed: 146Damaged: Captured: 103

Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)


большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе
Не знаю, откуда вы берёте данные, но вот что пишет укр. Вики:
За оцінками оглядача Oryx, за час бойових дій з Bayraktar TB2 азербайджанським військовим вдалось вивести з ладу[47]:

119 одиниць бронетехніки (з них 90 — різні модифікації Т-72);
132 гармат або гаубиць;
....
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
Хорошие результаты, но заметно отличаются от ваших цифр. И это "За оцінками".
И не знаю ничего об армянской ПВО.
И, кстати, 6 Байрактаров были закуплены в 2018, а "На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів»", т.е. основная часть была закуплена уже при Зе. Хотя "Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська ППО".
И я хорошо помню эйфорию по поводу Байрактаров, вплоть до того, что детей так называли. Но достаточно быстро они сошли со сцены и их перестали даже упоминать.
Дроны 2020 были мало на что способны. Хотя благодаря неожиданности и непривычности для войск были попервоначалу эффективны.
И не надо такие длинные цитаты, не относящиеся к вопросу.
И не надо рассказывать о "непринципиальных неточностях". За такие "неточности" меня бы здесь с дерьмом смешали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 00:01

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Дронами 2020 оно и было практически не реально.


проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г?

Вторая карабахская война — это 44-дневный вооруженный конфликт осенью 2020 года между Азербайджаном и Арменией за спорный регион Нагорного Карабаха. Война началась 27 сентября и завершилась 10 ноября подписанием трехстороннего заявления (при посредничестве России), победой Азербайджана и значительными территориальными потерями для армянской стороны.

Подробности и ключевые итоги этого конфликта можно свести к следующему:

Масштаб: Самое крупное обострение в регионе после завершения войны 1994 года.
Военные действия велись с применением современных ударных беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем.
Территориальные изменения: Азербайджан вернул под свой контроль пять городов (включая стратегический город Шуша), несколько поселков и более 280 деревень в самом Карабахе, а также полностью восстановил контроль над всеми семью прилегающими районами, которые удерживались армянскими силами с 1990-х годов.

Потери сторон: По официальным данным сторон, погибло более 6500 человек (около 2900 со стороны Азербайджана и более 3800 со стороны Армении). Реальные цифры потерь могли быть выше.Миротворцы: Вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре (связывающем Армению с Карабахом) был размещен российский миротворческий контингент сроком на 5 лет.Итоги для Армении: Поражение привело к тяжелому политическому кризису, массовым протестам в Ереване и отставке многих высокопоставленных военных, а также подписанию Арменией невыгодных условий мира.


Байрактари турецькі знищили 146 армянських танків у 2020році

https://www.youtube.com/watch?v=Nlb9HNGChlI

During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:

Destroyed: 146Damaged: Captured: 103

Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)


большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе


По ходу написания перекуривал на балконе. Имел "удовольствие" наблюдать несколько вспышек. Но далеко, звука не было слышно.
ЛАД
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