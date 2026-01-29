Что же ты так о Путине ))
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05
Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону )))
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Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.
Якщо брати саме **публічні образи та характеристики**, то риторика обох сторін була дуже жорсткою.
### Як Путін називав Зеленського
Путін особисто рідко використовував прямі образи, але регулярно вживав такі формулювання:
* «неонацист», «глава неонацистського режиму»;
* «маріонетка Заходу»;
* «нелегітимний президент» (після завершення формального президентського терміну у 2024 році);
* «ганебний», «хамський» (щодо окремих заяв або листів Зеленського); ([The Times][1])
Водночас у російській державній пропаганді Зеленського дуже часто називали:
* «клоуном»;
* «наркоманом»;
* «маріонеткою»;
* «маріонеткою НАТО».
Ці слова часто лунали від російських чиновників, телеведучих та депутатів, хоча не завжди безпосередньо від самого Путіна.
### Як Зеленський називав Путіна
Тут висловлювання були ще жорсткішими і більш персональними.
Зеленський публічно називав Путіна:
* «убивцею»; ([Українська правда][2])
* «терористом»; ([lenta.ua][3])
* «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4])
* «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5])
* людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6])
* «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4])
* «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])
### Якщо коротко
У персональних образах **Зеленський висловлювався про Путіна значно різкіше**, використовуючи слова на кшталт «убивця», «терорист», «не людина», «нікчема». ([Українська правда][2])
Путін же зазвичай дотримувався більш бюрократичної або ідеологічної лексики — «неонацист», «нелегітимний», «маріонетка», хоча російська пропагандистська машина активно використовувала й особисті образи на адресу Зеленського. ([The Times][1])
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:07
Випадково зайшов ...
Зайшов відбілити Путіна, в черговий раз ... щоб потім знов писати "коли це я вихваляв Росію та Путіна" )
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:09
І що з цього неправда ?
Чи розв"язати в Европі найбільшу війну з часів 2СВ, це ознака філантропства та людяності ?
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да, Андрюша канєш віджог. Зеленський називав речі своїми іменами, а пітун просто вигадував.
Доречі «рєжим», або «захватівшиє власть в кієвє» називав ще ДО завершення 5-річного терміну
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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