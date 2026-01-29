RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1802418025180261802718028>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:щоб наздогнати та покрити їх на порядок більші площі та кількість обьєктів

ИМХО для перемоги нам не треба знищувати всі їх об'єкти. достатньо щодня знищувати кілька портів, щоб туди не міг зайти жоден танкер, але ми навіть цього не можемо, на жаль.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 чер, 2026 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6292
З нами з: 29.07.22
Подякував: 961 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:11

  fox767676 написав:На скільки скоротився чф рф ? 30% 40%?


Чхати на %, він розгромлений повністю.
Основна задача ЧФ, - висадка десанту і його підтримка.
Свою задачу він виконати не може, ні за яких сценаріїв.

Контроль моря і підтримка СВ, теж виконати не може.

Єдине на що здатен ЧФ рф, - запускати калібри з району Новоросійська.
Не думаю що для цього потрібен флот.
vt313
 
Повідомлень: 632
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Чому допомагають дітям і пенсіонерам з жінками - зрозуміло - тут мотивацією є ГУМАНІТАРНА складова

У жінок немає рук? Незрозуміло як вони виживають в Україні. Чим годуються. Чому гугманітарна складова не стосується чоловіків, які тікають від війни? Чоловікам якось приємно горіти в танках чи у квартирах після ракетних ударів?

  ЛАД написав:А мои взгляды на мобилизацию вы хорошо знаете. В это плане я точно "совок" и считаю, что служить обязаны все, независимо от социального и/или имущественного статуса.

Вы - не "совок". Вы - продукт воспитания абсолютно иной эпохи. И плюс лицемер. Служить государству должны все, если такая обязанность есть. Все, включая Вас, Вашу жену и Ваших дочерей. Не существует особых людей. Если миллионы граждан ничего для страны не делают, то для нас, тех, кому навязывают эти де*** обязанности и долги, всё выглядит так, что мы просто должны создавать безопасные условия для "лучшей" жизни каких-то паразитов, которые ничего, абсолютно ничего, государству не должны. В нормальном, справедливом обществе, такого быть не может. Все должны что-то делать во благо всего общества.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 06 чер, 2026 19:07, всього редагувалось 3 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 868
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:18

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Росія вже програла цю війну.

Десь в паралельному всесвіті?


Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
vt313
 
Повідомлень: 632
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
  fox767676 написав:На скільки скоротився чф рф ? 30% 40%?


Чхати на %, він розгромлений повністю.
Основна задача ЧФ, - висадка десанту і його підтримка.
Свою задачу він виконати не може, ні за яких сценаріїв.

Контроль моря і підтримка СВ, теж виконати не може.

Єдине на що здатен ЧФ рф, - запускати калібри з району Новоросійська.
Не думаю що для цього потрібен флот.
Про десант з літа 2022 мова не йшлася . РФ набуває реальних союзників - сателітів як кндр , а Україна - ні , вона сама займає нішу бути кндр для Заходу
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:42

  vt313 написав:Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.

на якій відстані від фронту перебуває наш младостратег?
судячи по потужності заяв - більше 1000 км :lol:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 64
З нами з: 01.11.25
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59

  vt313 написав:Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.

які саме позиції України покращились ?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У рф багато сценаріїв, нажаль
Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас
Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ...
Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 чер, 2026 18:10, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:08

  fox767676 написав:РФ набуває реальних союзників - сателітів як кндр , а Україна - ні , вона сама займає нішу бути кндр для Заходу

Номерной москворотий - не пались так )

Ты работаешь в пользу России и это факт ! )

Почему это происходит на этом форуме, то вопрос к модераторам .... которые, конечно же, чесные и не предвзятые ... или нет ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14249
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
Владне коло то халамидники в м'ятих фуфайках що в житті жодної книги не прочитали. Трохи зміниться баланс і їх здує вітром у небуття
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1802418025180261802718028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vt313 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 21049
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 19557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 313506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.