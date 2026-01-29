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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:50
ЛАД написав:
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
800 000 за кордоном...
1 Я за те щоб вони отримали можливість економічного бронювання -це 1 млрд доларів/рік
2 Якщо країни які прийняли цих людей - будуть відправляти їх назад ... то навантаження на їх соціальну систему зменшиться на 8 млн *300євро*12місяців=3 млрд євро
З якого милого нам зменшать допомогу?
А 800 000 бійців+3 млрд доларів до тих 90млрд що обіцяли і 70млрд які починають розглядати...
То звідки фантазія про лопати?
боїщся що педераційники відгребуть ще до того як ти лапті....?
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budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:51
ЛАД написав:
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
допомогоа до літа (с)
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flyman
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:02
budivelnik
, flyman
Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев?
Интересно, как сошлись такие 2 человека.
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
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ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:06
ЛАД написав:
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
1 Наявність політичної партії яка займає 1/5 і виступає ПРОТИ України... мене не дивує , хоча б тим що на цих сторінках є більше 20% тих хто називає себе УКРАЇНЦЯМИ але дуже б зраділи якби ми здались..
ти , летусорк... далі продовжувати?
2 Я привів свій розрахунок
Ти можеш привести свій
Читачі їх порівняють і приймуть рішення..
Поки в тебе одні емоції проти моїх цифр - до того часу читачі вважають тебе ....
3 Чим мій варіант про відправлення 800 000 мобпридатних з Європи в Україну ( з одночасною відміною їм соціальної підтримки) - відрізняється від позиції АДг ?
І якщо в Україну приїде додаткових 800 000 прцездатних , навіть якщо не всіх їх мобілізують ( бо серед них море мажорів які відкупляться) - погіршить стан України?
А якщо цим 800 000 ще й дозволять ОФІЦІЙНО заплатити? тобі пару мільярдів доларів/рік - тисне кишеню?
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budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:16
Дюрі-бачі Добавлю по поводу пирровой победы.
Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже потеряли много городов.
Но нашим потужникам и пропагандистам на это плевать с высокой колокольни.
Им плевать на судьбу Украины.
Главное - "подалі від раші".
Маленькая проблема в том, что "подалі від раші" само по себе не гарантирует процветание Украины. Особенно с учётом того (и они сами об этом пишут), что нам пока что нечего предложить Западу кроме, условно, зерна. Наша продукция не конкурентна на Западе.
Тем не менее, они готовы жертвовать жизнями и судьбами миллионов ради этой "великой" идеи.
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ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:18
vt313 написав: fox767676 написав:
У рф багато сценаріїв, нажаль
Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас
Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ...
Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії
Все що Ви написали вже було в 2022 р.
То позитив що написали був у 2022 , а деструктивні процеси для України зростають по наростаючій
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fox767676
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:19
ЛАД
Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров.
Не видумуйте, нема чого «сривать».
А лист , ІМХО, як відповідь на те що пітун наговорив в останні дні. А наговорив він «або капітулюйте, або як хочете там, а переговорів ніяких не буде».
Ну так йому і відповіді в його ж стилі «йди накуй зі своїми пропозиціями.. Або переговори виходячи з реальної картини на полі бою, або будемо далі палити вашу нєфтянку»
Я розумію що ви б хотіли щоб Зеленський принижувався, але це не принесе результатів, навіть навпаки. Поступки для пітуна - ознака слабкості. Давив би і вимагав ще більше.
Я не знаю ваш життєвий досвід в таких щепетільних питаннях, але те що бачу я, то пітун поважає лише силу. І задню дасть лише коли побачить сам, що нічого в нього не вийде.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 чер, 2026 21:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:21
ЛАД написав:
Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже потеряли много городов.
Ми втратили той самий відсоток територій що і відсоток людей..
Грубо - ми ЗМЕНШИЛИСЬ на 20%
При цьому в нас зникли шахти і металургійні підприємства( біч який залишився від совка, і за викорінення якого в Британії Маргарет Теччер вважають героїнею)
і створили виробництво військової техніки ( додана вартість виробництва на яких не снилась шахтам чи ГОКам)
Росіяни знищили своїх прихильників, які тягнули нас в педерацію
Так що навіть у випадку якщо ми
а - залишимось на сьогоднішній лінії зіткнення
але при цьому
б - педерація в наступних пару років розвалиться
То наші перспективи на порядок кращі ніж були в 2022 році.
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budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:29
Чим мій варіант про відправлення 800 000 мобпридатних з Європи в Україну ( з одночасною відміною їм соціальної підтримки) - відрізняється від позиції АДг ?
1. Вряд ли там есть 800 тыс. мобпридатних. Даже при сегодняшних требованиях ВЛК будет достаточно непригодных. Сколько-то мужчин из них имеют инвалидность, 3 детей, ещё какие -то официальные причины не служить.
Но не буду спорить об этой цифре.
2. Главное другое. АдГ считает, что не надо оказывать помощь нашим беженцам. Но они этим не ограничиваются.
Они считают, что Германия не должна оказывать помощь Украине ни деньгами, ни оружием. Так что вся арифметика в топку.
И я не хочу обсуждать фантастику - пока АдГ (и аналог. партии в др. странах) не у власти и не обладает слишком сильным влиянием никто наших "мобпридатних з Європи в Україну" не отправит.
А вот если они придут к власти, то они, возможно, отправят, но ещё быстрее обрежут помощь Украине.
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ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:32
ЛАД написав:
пока АдГ (и аналог. партии в др. странах) не у власти и не обладает слишком сильным влиянием
Тобто Ви признаєте що дієте в своєму звичному варіанті..
Допомогу в 90 млрд не бачимо
Але дико переживаємо що буде якщо АДГ прийдуть до влади...
Може доживіть той час що залишився з позитивним настроєм і радістю за наші успіхи?
а то в совку мучились
в україні мучитесь
а за те що атеїст гаратновано потрапите в пекло й далі мучитись..
Так що поживіть нормально хоч зараз.
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