Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров.
Не видумуйте, нема чого «сривать». А лист , ІМХО, як відповідь на те що пітун наговорив в останні дні. А наговорив він «або капітулюйте, або як хочете там, а переговорів ніяких не буде». Ну так йому і відповіді в його ж стилі «йди накуй зі своїми пропозиціями.. Або переговори виходячи з реальної картини на полі бою, або будемо далі палити вашу нєфтянку» Я розумію що ви б хотіли щоб Зеленський принижувався, але це не принесе результатів, навіть навпаки. Поступки для пітуна - ознака слабкості. Давив би і вимагав ще більше. Я не знаю ваш життєвий досвід в таких щепетільних питаннях, але те що бачу я, то пітун поважає лише силу. І задню дасть лише коли побачить сам, що нічого в нього не вийде.
Вы неправильно розумієте. Не надо принижуватися. Но и хамить не надо. "нема чого «сривать»" - нема. Но при таких письмах и не будет. Такие письма подрывают даже попытки вести переговоры о мире Трампом и Европой. Возможно, такое письмо на это и рассчитано. Оно звучит в переводе на нормальный язык так: "Нам не нужен мир, помогайте нам оружием и деньгами и мы будем воевать до победного конца". Или вы тоже считаете, что надо воевать "до последней вербы"?
P.s. А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
ЛАД написав:budivelnik, flyman Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев? Интересно, как сошлись такие 2 человека. И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа. Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!). Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)
ЛАД написав:Станет больше только людского "ресурсу". Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
800 000 за кордоном... 1 Я за те щоб вони отримали можливість економічного бронювання -це 1 млрд доларів/рік 2 Якщо країни які прийняли цих людей - будуть відправляти їх назад ... то навантаження на їх соціальну систему зменшиться на 8 млн *300євро*12місяців=3 млрд євро
З якого милого нам зменшать допомогу? А 800 000 бійців+3 млрд доларів до тих 90млрд що обіцяли і 70млрд які починають розглядати... То звідки фантазія про лопати? боїщся що педераційники відгребуть ще до того як ти лапті....?
Яких "бійців"? Люди, які виїхали воювати не хочуть. Ти можеш це зрозмуіти? Які євро? Чоловіки євро не отримують. Для них це неважливо. Вони заробляють на своє існування. Я розумію, що ти хочеш зберегти свою дупу і дупу своїх синів, але повторюй кожного разу: ти - ніхто. Твох копійки нічого не значать для країни у великому сенсі.
А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
Там теж показують. Чи не ви тут , коли вам було вигідно , на днях казали «у Росії нема просування»? А до сили треба ще і пояснення тим, хто живе в світі «ми наступаєм по всєм фронтам, осталось совсєм чуть-чуть». Нічого «гірше» Зеленський не зробив точно. Там нема що руйнувати (переговорний процес).
А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
Там теж показують. Чи не ви тут , коли вам було вигідно , на днях казали «у Росії нема просування»? А до сили треба ще і пояснення тим, хто живе в світі «ми наступаєм по всєм фронтам, осталось совсєм чуть-чуть». Нічого «гірше» Зеленський не зробив точно. Там нема що руйнувати (переговорний процес).
Я не показывал то, что мне "було вигідно". Я показывал факт. Вот на поле боя и надо продолжать показывать. И если получится летом удержать сегодняшние позиции и продолжать успешные удары по росс. предприятиям, это и будет демонстрацией силы, а не письма "с "предложением переговоров". Кому "пояснення тим, хто живе в світі «ми наступаєм по всєм фронтам, осталось совсєм чуть-чуть»? Россиянам? Те, кто воспринимают реально и так понимают, что происходит. Тем, чьи мозги забиты пропагандой, это письмо не поможет. Правительствам США и Европы это не нужно. У них есть достаточно информации о положении дел.
Ещё раз. Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться? Надо просто воевать "до последней вербы"?
Ещё раз. Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться?
Ще раз, яка вам різниця що я там «щітаю». Я вам кажу, що переговорів нема і не передбачається і саме з вини пітуна. Тому нічого гіршого не зроблено. Цікаво у вас виходить «не треба нікому нічого пояснювати, там промиті пропагандою, нє поможет». Ви завжди так кажете, чи лише коли вигідно? Бо я памʼятаю зовсім інші ваші слова.