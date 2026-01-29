Не спорю, може так і є.
Я про допис
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А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
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Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході
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Додано: Нед 07 чер, 2026 19:38
Не спорю, може так і є.
Я про допис
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А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
---------
Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході
Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29
Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.
Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так і я мав більш загальні претензії, але Будівельник почав питати про особисте.
ИМХО тільки при Ющенку 2007-08 р. влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо, якщо порівнювати із владою тієї ж Польщі.
Я чудово розумію, що наш сусід суттєво ускладнював життя нашій владі, але ИМХО внутрішня корупція і неефективність шкодила ще більше
Ніколи в житті не приймав участі в грантах без зобов'язань. Мінімум мала бути якась поїздка з виступами
Додано: Нед 07 чер, 2026 21:25
Trigger MMA про лист
Trigger MMA про лист
Додано: Нед 07 чер, 2026 21:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як ВЛАДА може виконати свої соціальні обовязки коли дюра-бачі спить і бачить як
а - не сплатити мито при ввезенні айфонів
б - не нести відповідальності за продаж без фіскалізації..
Тобто
Для того щоб влада дала батькам Дюра-бачі пенсію... ця сама влада повинна десь її взяти.. а де вона їх може взяти крім податків?
ПС
фантазії що світ живе на грантах - я не розглядаю
Це тут шахраї живуть за грант помножений на пять дармоїдів...
Додано: Нед 07 чер, 2026 21:52
Додано: Нед 07 чер, 2026 22:37
Те гранты, что я знаю, для такого не выдавались. Не для того, чтобы просто поднять людям зарплату.
Выдавались либо для того, чтобы выполнить работу, которая без гранта просто не будет сделана, либо для того, чтобы у людей просто была работа (но работа должна была быть сделана!).
Правда, речь о научных грантах. Как с другими, не знаю.
И не знаю грантодателей, которые давали деньги просто так, на поддержек штанов и не требовали выполнения работы.
Додано: Нед 07 чер, 2026 23:22
ключове, що вважають - об'єктивно ситуація для Раші погіршується з кожним днем... так вони не визнають, а ті хто це розуміють, наче й тримають свою думку при собі - але вже пішов суспільний розголос.
Додано: Нед 07 чер, 2026 23:27
так й на Раші знищення не буде після дерашизація - нація оотримає можливість розвиватися далі без цього імперського баласту. але це коли мова йде про реальну денацифікацію.
коли про це патякають руські (в країні де реально напівнацистський режим) - це вони так маскують бажання встановити проросійську владу. ось що вони мають на увазі.
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