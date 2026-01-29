Додано: Суб 13 чер, 2026 07:53

Banderlog написав: У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация? У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?

у нас мільони людей (на мій погляд), це 75% від тих, хто виїхав зробили це в марті-квітні 2022р (коли по Одесі був один прильот, жк Тирас, загинула сімя Глодан(мати і дитина), а чергі на кпп Паланка вже були кілометровібільшість з тих, хто виїхав , побачили як це не мерзко звучить, у війні-вікно можливостей для себе, тікали не просто в Польшу чи Молдову(які на кордоні з Україною), а навіть в США/Канаду чи Ірландію. Це не для того, щоб перечекати на складні часи (2-3 тижні по арестовичу), це тотальний поворот у житті, цінностей для таких людей тільки гроші (це сучасні любарські)мобілізовані після 2024 року-ті самі люди, яким не вдалось втекти за Тисуяк воні воюють, ти бачиш на власні очі, але це нічого не міняєв суспільстві так було зажди, у 1917-1918 році в Києві самостійники і патріоти теж були в меншості (тому і програли)тому, попри всі закони і заборони, в Аркадії 70% пісен досі російською мовою