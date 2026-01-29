Додано: Суб 13 чер, 2026 20:31

Banderlog написав: prodigy написав: Banderlog



ватна селебрітісь поперлась до московського попа(громадянина рф), твого кореша

і це на 5му році війни. Що сказати? зовсім тупі чи ватна селебрітісь поперлась до московського попа(громадянина рф), твого корешаі це на 5му році війни. Що сказати? зовсім тупі чи тупий ти, якщо дотепер не дійшл, що ми мали ввіду цю владу і її санкції до духовенства. В яку церкву ходили таку і ходим.

Це просто більшість нормальних чоловіків на фронті то і захоплюють активісти під прикриттям поліцаїв подекуди церкви, але ми ж рано чи п*** вернемси. тупий ти, якщо дотепер не дійшл, що ми мали ввіду цю владу і її санкції до духовенства. В яку церкву ходили таку і ходим.Це просто більшість нормальних чоловіків на фронті то і захоплюють активісти під прикриттям поліцаїв подекуди церкви, але ми ж рано чи п*** вернемси.

У 1401 році волоський воєвода Микола Олександр I добився від Константинопольського патріарха піднесення Церкви на території Валахії до рівня автономної митрополії



Молдовська церква після свого заснування, й аж до 1918 року не була в складі Волоської (Румунської) Церкви. Оскільки і політично між молдованами і румунами не було єдности. Юрисдикційно ця територія належала Константинопольському Патріарху, який у 1401 році визнав окрему Молдовську митрополію.



У другій половині XIV ст. — на початку XV ст. канонічну юрисдикцію Галицької митрополії визнавала Молдовська церква. Митрополитові Антонію підлягали також й молдовські єпископи. У 1371 та 1376 роках митрополит Галицький Антоній рукоположив молдовських єпископів Йосифа та Мелетія. У 1394 році патріарх призначив для Молдовської церкви митрополита Ієремію, але його не прийняла світська влада.



1401 року єпископ Йосиф (брат нового князя Молдови Олександра Доброго, висвячений митрополитом Антонієм) був визнаний законним Молдовським митрополитом. Олександр Добрий розділив Молдовське князівство на 3 округи з центрами в Сучаві (столиця), Радауцах і Романі. Православ'я було державною релігією в Молдовському князівстві.



1439 року — після Флорентійської унії, румунські митрополити розірвали зв'язки з Константинополем та підтримували православ'я. Тоді нових митрополитів для Молдови й Волощини почали ставити Охридські архиєпископи.(Охридські -це Македонська церква, а ні московія )



Відновлення зв'язків з Константинополем відбулось на початку XVI століття, коли Волощина, а потім і Молдовське князівство, була завойоване османами. Проте залежність від Константинопольського патріарха була номінальною й обмежувалась благословенням патріарха під час вступу на катедру митрополитів, яких обирало духовенство і бояри.



Церква стала ініціатором утворення в Молдовському князівстві академії: у 1639 році в Яссах, за підтримки митрополита Київського Петра Могили, була відкрита перша молдовська школа — Слов'яно-греко-латинська академія. Під заступництвом Церкви в Молдовському князівстві виникло книгодрукування: на прохання господаря Василя Лупу митрополит Петро Могила та Львівське православне братство допомогли заснувати при Ясському монастирі Трьох Святителів першу в князівстві друкарню. Згодом книгодрукування було відновлено зусиллями митрополита Досифея за сприяння Москви.



1812 року — після входження частини Молдовського князівства до складу Російської імперії ця територія була включена до юрисдикції Російської Православної Церкви, якою в 1813 році запроваджено Кишинівську єпархію

Румунська православна церква проголосила своє самоврядування у 1865, після об'єднання князівств Валахії та Молдови в Румунській державі (1862), виділившись таким чином з Константинопольського Патріархату. Автокефалію Румунської православної церкви було визнано лише 25 квітня 1885.



25 лютого 1925 була піднесена до рангу Патріархату, маючи повне догматичне, літургічне і канонічне спілкування з рештою Помісних Православних Церков.



У 1918—1944 до складу Румунської православної церкви входила, автокефальна до того часу, Буковинська митрополія та православні парафії південної Бессарабії. Після зайняття Бессарабії, Румунський Синод заснував Кишинівську архиєпископію. 1927 року її було піднесено до рангу митрополії, а до її складу включено створені румунським Синодом у 1922 році Хотинську та Аккерменську (Четатя-Альба) єпархії.



Канонічна територія — Румунія. Юрисдикція Румунської православної церкви поширюється також на ряд єпархій в Америці (США та Канада), Західної та Південної Європи.

Після того, як Буковина увійшла до складу Румунії, тут затвердилась Румунська Православна Церква. Згодом, з приходом в 1940 році Червоної армії, на Буковину прислали єпископа з Москви, за рік знову змінившись на румунську. У 1944 на Буковині вдруге затвердилась радянська влада, а служби у храмі проводили до 1961 року – тоді почалась антицерковна кампанія й собор використовували для виставки товарів народного досягнення.



Молитись у храмі знову дозволили у 1989 році, тоді ж передали храм Руській православній церкві. За словами Скорейко, це була визначна подія для вірян у місті. Належати УПЦ МП собор став у 1990 році. Тоді вперше заявили, що Руська православна церква повинна віддати частину самоуправління національним церквам.

Більшість із цих історичних пам'яток (близько 140–145) були закриті та знищені радянською владою у 1920–1930-х роках у рамках «більшовицької реконструкції» та антирелігійних кампаній.

не повернешсяти навіть не знаєш історії церкви Буковини, вона декілька сотен років відокремилась від Константинополя і мала свою автокефальну Румунську церков.тобто, після окупації комуняками(Червоною армією) у 1944р Буковинська митрополя стала підпорядковуваться москві, вибору не було: смерть чи лагер, але ніяк не Румунська церква, тільки сталінський новодел(рпц)ти, бл*ть, тупой на всю голову,циганніякий ти не бандерлог, ти російський х***оспочитай про історію соборути розумієш, що у 1989р просто так по указу з москви дозволили релігію, яка була заборонена (або мало такий тиск, що у Одесі з 25 соборів залишилось тільки 4), в інших містах -так самов Києві було близько 150 храмів,ти, тупий конкретно, радянська влада руйнувала церкви, вбивала духовенство, тих кого не вбила в лагеря, чи в еміграцію...а ти служиш у церкві сатані гундяю, просто мерзость