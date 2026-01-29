Shaman написав:такі ми як Бандерлог звісно є. але це не більшість, й нормальні чоловіки з ЗСУ навряд чи будуть за екзархат РПЦ. чи багато в ЗСУ представників РПЦ? гадаю не дуже...
а ти їх рахував ? Чи бронь роздавав мп? З мп бусифікують навіть священників. І я стєсняюсь спитати, це такі ухилянти як ти що 5й рік ніяк до фронту не доберуться нормальні?
мав на увазі, що капелани аж ніяк не РПЦ - чи не так? не знаю правда, може це обмеження держави, але гадаю московські попи не надто поспішають в ЗСУ. а більшість людей досі насправді не роблять відмінності між церквами - ярих прихильників РПЦ насправді не так багато, це більше батюшки цим керують - перейде батюшка, перейде й громада... .
1. а з чого ти взяв що священники будуть переходити і тим більше, що за ними піде громада? після того як ви відбираєте храми вони просто пустіють. Більшість людей в Україні безбожники і ніякого практичного значення куди вони перейдуть нема. От яка різниця куди перейде prodigy? 2. Капелан це в бригаді майорська посада і обовязки в нього мяко кажучи морально психологічне забезпечення. Мяко кажучи. Священників упц мобілізують в звичайні солдати.
Shaman написав:.......... хунтер 2? все, що вміємо - повторювати дописи опонентів? коли буде власна думка ЛАД, а не цитати Вікі? чи власна думка - це розкіш для радянської людини?
И это пишет человек, у которого "власними думками" и не пахло.
чи багато в ЗСУ представників РПЦ? гадаю не дуже...
мав на увазі, що капелани аж ніяк не РПЦ - чи не так? не знаю правда, може це обмеження держави, але гадаю московські попи не надто поспішають в ЗСУ.
Совсем недавно, всего неделю назад было опубликовано интервью: "Голова ДЕСС Єленський: Нам необхідно зафіксувати, що хоча церква відокремлена від держави, вона не відокремлена від суспільства" (https://interfax.com.ua/news/interview/1173988.html). Там, в частности, говорится:
Нещодавно Ви оновили перелік критично важливих релігійних організацій, яких наразі майже 10,9 тис. Скільки у цих організаціях заброньовано осіб?
Наразі близько 6,5 тисяч священнослужителів отримали відстрочку від мобілізації через бронювання. Зверну увагу, що заброньованих набагато менше, ніж кількість релігійних організацій, зареєстрованих в Україні, і суттєво менше за кількість релігійних організацій, які віднесені до критично важливих. Серед священнослужителів є люди непризовного віку, багатодітні батьки, є ті, хто добровільно пішов до війська. ......... Друге питання полягає в тому, що більшість віруючих у Силах оборони вважають себе православними. У Православної церкви України дійсно є проблеми із кількістю духовенства. По-перше, нерідко громади УПЦ переходять до ПЦУ без священника і, відповідно, один священник часом опікується двома, а то й трьома громадами. ......... Ну, і, звісно, саме священники ПЦУ заповнюють більшість посад військових капеланів.
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь. О требованиях к капелланам:
Ви сказали, що запит великий, але чи є достатня кількість бажаючих?
Бажаючі є, але не всі відповідають вимогам, оскільки капелан має бути офіцером, мати вищу освіту, відповідати за станом здоров’я та отримати санкцію свого священноначалля щодо придатності до цього виду служіння. Капелан – це повний священник і повний офіцер.
Понятно, что есть офицеры, оставившие службу в армии и принявшие служение богу, но их точно очень немного. И так же понятно, что священников УПЦ не назначают капелланами, учитывая что
Днями пройшло уже 9 місяців з того часу, як Держетнополітики подало позов до суду щодо припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату)
И хотя "розгляду по суті" ещё не было, никто при таком позове не назначит священника УПЦ капелланом. И капелланом назначает не церковь (которая только разрешает своему клирику такое служение), а государство, которая против УПЦ. И да, практически не сомневаюсь, что среди 6,5 тисяч заброньованних священнослужителів нет клириков УПЦ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 чер, 2026 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:а ти їх рахував ? Чи бронь роздавав мп? З мп бусифікують навіть священників. І я стєсняюсь спитати, це такі ухилянти як ти що 5й рік ніяк до фронту не доберуться нормальні?
мав на увазі, що капелани аж ніяк не РПЦ - чи не так? не знаю правда, може це обмеження держави, але гадаю московські попи не надто поспішають в ЗСУ. а більшість людей досі насправді не роблять відмінності між церквами - ярих прихильників РПЦ насправді не так багато, це більше батюшки цим керують - перейде батюшка, перейде й громада... .
1. а з чого ти взяв що священники будуть переходити і тим більше, що за ними піде громада? після того як ви відбираєте храми вони просто пустіють. Більшість людей в Україні безбожники і ніякого практичного значення куди вони перейдуть нема.
Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб. Тому так, москалі пішли і Слава Богу.
Востаннє редагувалось Water в Нед 14 чер, 2026 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Замість використати тимчасову "позицию силы" для реальних перемовин — пишуться листи, що їх унеможливлюють,
А може треба дочекатись поки "позиція сили" трансформується в "проблеми педерації" і тоді вже не нам а педераційникам треба буде думати що нам запропонувати щоб ми "проблеми педерації" не перетворювали в "розвал педерації".... Як на мене , але шанс що змусимо педераційників ПІТИ з Криму - є , а без Криму їм нафіг не потрібні і всі інші території....
Або ж дочекатись, поки "педераційники" скопіюють та в рази змасштабують наші рішення, які дають нам тимчасову перевагу і...
Що у Вас з аналітикою? Може подивимось як розвивались нові бойові системи 2022 рік___________ - нлав і джавелін друга половина 2022 - Хаймерс друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками перша половина 2024 - Ф-16 друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації перша половина 2025 - Міражі друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?
Тому ясно що ніхто не стоїть на місці Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...
Water написав:Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб. Тому так, москалі пішли і Слава Богу.
Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників чи мож ті хто їх рукопожили сиділи весь час існування ссср в совіцьких лагерях і вважали що з адміністрацією сотруднічать западло? Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?
Banderlog написав: а ти їх рахував ? Чи бронь роздавав мп? З мп бусифікують навіть священників. І я стєсняюсь спитати, це такі ухилянти як ти що 5й рік ніяк до фронту не доберуться нормальні?
мав на увазі, що капелани аж ніяк не РПЦ - чи не так? не знаю правда, може це обмеження держави, але гадаю московські попи не надто поспішають в ЗСУ. а більшість людей досі насправді не роблять відмінності між церквами - ярих прихильників РПЦ насправді не так багато, це більше батюшки цим керують - перейде батюшка, перейде й громада... .
1. а з чого ти взяв що священники будуть переходити і тим більше, що за ними піде громада? після того як ви відбираєте храми вони просто пустіють. Більшість людей в Україні безбожники і ніякого практичного значення куди вони перейдуть нема. От яка різниця куди перейде prodigy? 2. Капелан це в бригаді майорська посада і обовязки в нього мяко кажучи морально психологічне забезпечення. Мяко кажучи. Священників упц мобілізують в звичайні солдати.
ти свою оцінку давав, я почув. я їй не вірю, бо ти дуже заангажований, але своїх цифр не маю. попитаю. так, бачу, що на Сході переходять дуже мало. але назад до екзархату РПЦ - взагалі не чув про такі випадки. й зараз основні питання - громада хоче перейти, бо не хоче славити Кіріла - а поп - проти. можливо ти й правий, в РПЦ з грошима краще - а що ще цікавить попів з РПЦ. верхівка РПЦ зараз дуже далеко від ідей церкви, але всі роблять вигляд, що все ок...
як там святий отче з коксом? дбають в РПЦ про своїх, відправили поближче до джерела - в Бразилію
ЛАД написав:... Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чого так? чи звикли, що в людей не маже власної думки? громада не хоче славити Кіріла - а в попа свої інтереси... ...
И хотя "розгляду по суті" ещё не было, никто при таком позове не назначит священника УПЦ капелланом. И капелланом назначает не церковь (которая только разрешает своему клирику такое служение), а государство, которая против УПЦ. И да, практически не сомневаюсь, что среди 6,5 тисяч заброньованних священнослужителів нет клириков УПЦ.
держава проти екзархату РПЦ - може ви не розумієте нюансів, але тоді не надто сперечайтесь...
й я слабо уявляю, як військовими капеланами можуть бути священники, чий патріарх прямо закликає вбивати українців й ЗСУ зокрема. він ще й молитву запровадив за війну якусь, й слідкують, щоб всі її промовляли на Раші.
я ж питав Бандерлога, хто патріарх його церкви? він мовчить, бо знає... поясню для тих, хто не розуміє. в них або патріарх Кіріл, або УПЦ - неканонічна. а вони на канонічності прям помішані. а далі самі робить висновки, чи є УПЦ незалежною...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 чер, 2026 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:1. а з чого ти взяв що священники будуть переходити і тим більше, що за ними піде громада? після того як ви відбираєте храми вони просто пустіють. Більшість людей в Україні безбожники і ніякого практичного значення куди вони перейдуть нема. От яка різниця куди перейде prodigy? 2. Капелан це в бригаді майорська посада і обовязки в нього мяко кажучи морально психологічне забезпечення. Мяко кажучи. Священників упц мобілізують в звичайні солдати.
морально психологічне забезпечення
як такий важливий аспект можна довірити промоскальским попам? ти, наче не капелан, але судячи з того що верзеш на форумі, як тобі можна довірити бути капеланом, і взагалі у мене велика підозра до твого морально-патріотичного виховання, 99% твоїх постів-це або відкрита ненависть до влади України, або проросійські висери(про переговори)
Священників упц мобілізують в звичайні солдати
це дуже велика довіра від держави, проти існування якої ці священники(чи їх старійшини) 35 років працювали. цим воякам можна тільки кайло в руки довірити, і ніякої зброї... мають важкою працею підтвержити свою лояльність країні, бо 30 років махали кадилом і греблі бабло з бізнесменів і призивали молитися за кирила чи онуфрія(теж під*р кончений)
те що храми пустіють, не сьогодні почалося, а років 20-25 тому, коли я ще ходив до упц мп(іншої у нас не було в місті, і переважно моя місія була привезти/почекати доки служба/відвезти мати, бо 1,5км*2 їй у 80років було важко) завжди було і буде так: існує спільнота людей(костяк десь 15-20), які 6-7 раз на тиждень обовязково на вечірню службу до храму, інші ще 30-40 тільки по неділям, а ще 500 людей по Великим святам , тобто 7 чи 12 раз на рік
Неперехідні дванаддесяті свята: Різдво Христове – 25 грудня Богоявлення (Хрещення Господнє) – 6 січня Стрітення Господнє – 2 лютого Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня Преображення Господнє – 6 серпня Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня Воздвиження Чесного Хреста – 14 вересня Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада
Перехідні свята (дати змінюються щороку): Великдень (Світле Воскресіння Христове) Вознесіння Господнє (на 40-й день після Великодня) Трійця (День Святої Трійці) (на 50-й день після Великодня)
твої діти часто до храму ходять самотужки, коли тебе немає поруч? ні то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 14 чер, 2026 13:02, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:А може треба дочекатись поки "позиція сили" трансформується в "проблеми педерації" і тоді вже не нам а педераційникам треба буде думати що нам запропонувати щоб ми "проблеми педерації" не перетворювали в "розвал педерації".... Як на мене , але шанс що змусимо педераційників ПІТИ з Криму - є , а без Криму їм нафіг не потрібні і всі інші території....
Або ж дочекатись, поки "педераційники" скопіюють та в рази змасштабують наші рішення, які дають нам тимчасову перевагу і...
Що у Вас з аналітикою? Може подивимось як розвивались нові бойові системи 2022 рік___________ - нлав і джавелін друга половина 2022 - Хаймерс друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками перша половина 2024 - Ф-16 друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації перша половина 2025 - Міражі друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?
Тому ясно що ніхто не стоїть на місці Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...
Через пів року кілзона 200 км буде і в нашу сторону. Які міста туди потрапляють?