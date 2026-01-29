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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18090180911809218093>
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И да, практически не сомневаюсь, что среди 6,5 тисяч заброньованних священнослужителів нет клириков УПЦ.


і правильно бачите ситуацію :mrgreen:

серед заброньованих від мобілізації священнослужителів немає представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це офіційно повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), яка формує списки:

Причина: Організації УПЦ МП не відповідають критеріям для включення до переліку критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Відповідно, ДЕСС не може оформлювати їм бронювання від призову.

Хто отримує бронь: Відстрочку від мобілізації мають близько 6,5 тисяч священників з інших конфесій (Православної Церкви України, УГКЦ, Римо-Католицької Церкви, протестантських та інших громад, включених до відповідного переліку).
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:32

кілзона 200 км

  Schmit написав:
  budivelnik написав:Що у Вас з аналітикою?
Може подивимось як розвивались нові бойові системи
2022 рік___________ - нлав і джавелін
друга половина 2022 - Хаймерс
друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками
перша половина 2024 - Ф-16
друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації
перша половина 2025 - Міражі
друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км
перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго
друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?

Тому ясно що ніхто не стоїть на місці
Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...

Через пів року кілзона 200 км буде і в нашу сторону. Які міста туди потрапляють?

Весь ЛБ включно з ПБ столиці
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:36

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:Або ж дочекатись, поки "педераційники" скопіюють та в рази змасштабують наші рішення, які дають нам тимчасову перевагу і...
Що у Вас з аналітикою?
Може подивимось як розвивались нові бойові системи
2022 рік___________ - нлав і джавелін
друга половина 2022 - Хаймерс
друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками
перша половина 2024 - Ф-16
друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації
перша половина 2025 - Міражі
друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км
перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго
друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?

Тому ясно що ніхто не стоїть на місці
Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...
Через пів року кілзона 200 км буде і в нашу сторону. Які міста туди потрапляють?
А покажи но мені територію України де є вузька лінія 500 км довжини 100 км глибини щоб її не можна було обїхати..
Покажеш?
Суть кілзони на Півдні в тому що вантажівки не вміють плавати і тому ЗМУШЕНІ 5 годин рухатись ПАРАЛЕЛЬНО лінії боєзіткнення....
Якщо такого немає то створити в нашу сторону-не вийде.
Навіть ми не створили 200 км кілзону на Бєлгородщині/Луганщині... а все тому що там відсутній ГЕОГРАФІЧНИЙ фактор , який практично не можливо обійти(вузька лінія, степ, відсутність лісу і населених пунктів.)

Пояснюю на пальцях як це працює
Ми відправляємо розвідника в напрямку ростова , коли бачимо що в лінію до криму зайшла потрібна нам вантажівка, з іншого боку ( десь з Херсону) відправляємо бойового дрона, який вийде на трасу і піде на зустріч вантажівці.... При чому у нас для цього (підготовки) є час в пару годин , бо вантажівка швидше за 3-4 години лінію кілзони не проскочить..
А якшо вантажівка йде не повздовж лінії фронту а поперек лінії фронту то така можливість відсутня , адже ми підняли бойовий, він годину провисів і впав, от тоді москалики поперек лінії з глибини відправили вантажівку....

тепер розумієш що деколи і ГЕОГРАФІЯ-ЗБРОЯ
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:45

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.

а чого так? чи звикли, що в людей не маже власної думки? громада не хоче славити Кіріла - а в попа свої інтереси...
Люди могут иметь власну думку, но вряд ли для верующих настолько важна здравица Кириллу, которая не знаю насколько часто там провозглашается. Думаю, редко. Они ходят в церковь не для этого.

И хотя "розгляду по суті" ещё не было, никто при таком позове не назначит священника УПЦ капелланом. И капелланом назначает не церковь (которая только разрешает своему клирику такое служение), а государство, которая против УПЦ.
И да, практически не сомневаюсь, что среди 6,5 тисяч заброньованних священнослужителів нет клириков УПЦ.

держава проти екзархату РПЦ - може ви не розумієте нюансів, але тоді не надто сперечайтесь...
Пока что УПЦ от экзархата не отказалась и вряд ли откажется. Не разбираюсь в порядке официального признания церкви другими церквями, но подозреваю, что при отказе от экзархата и отсутствии томоса (а его точно не дадут - 2 томоса в одной стране, думаю, невозможно) УПЦ окажется в положении между небом и землёй. Как была УПЦ КП.
Кстати, вы знаете, что ПЦУ до сих пор не входит в Всесвітню рада церков, хотя в Конференцію європейських церков уже вошла?
Из того же интервью:
Ми очікуємо, що ПЦУ, попри очевидний спротив РПЦ та її сателітів, може стати членом Всесвітньої ради церков. Ми також очікували б візиту делегації ВРЦ до України, адже їхнім статутом передбачено можливість вивчення характеру віровчення та діяльності тієї чи іншої Церкви. Я вважаю, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і ситуація, коли жодна з українських церков не є її членом, не додає нам можливостей. Було б доцільно, щоб не лише Православна церква України, але й, можливо, окремі протестантсько-євангельські церкви також намагалися стати членами в цій організації.

Яке наразі офіційне юридичне становище Української православної церкви (Київського патріархату)?

У неї немає юридичного статусу. ....

Вряд ли вы разбираетесь во всех этих тонкостях лучше меня (т.е. никак), поэтому лучше не обсуждать эту тему.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 чер, 2026 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:46

ЛАД

Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.


а чому це визиває сумнів? такі поодинокі випадки є, ось чому:
-перехід в ПЦУ по бажанню віруючих(які прозріли, і бачать не "а какая разница, бог един", що різниця дійно є і вона значна, молитися за Україну чи за росію)

-у мене знайомий священик перевів храм під ПЦУ з початком відкритої агресії(у 2022)
-а якщо священик каже помру, але не перейду, то громада виганяє і чекає, коли ієрархі ПЦУ вирішать питанння: пришлють священика, діякона і ще кого треба. Тому храм може
бути тимчасово без проведення літургії.
-стосовно, чи це рішення віруючих(про перехід), буває по різному
якщо віруючи тупі бабусі віком 70-75), і вони абсолютно не знають що таке Служебник, це книга, яка є основою основ для проведення літургії і іншого.
Більшість так званих віруючих окрім молитви "отче наш" і "символа віри" не знають жодної іншої молитви, чи псолмів. Ці люди як вівці, куди священник туди і вони.

Как-то раз Спаситель трижды задал Петру один и тот же вопрос:

“Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих


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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:50

  prodigy написав:ЛАД

Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.


а чому це визиває сумнів? такі поодинокі випадки є, ось чому:
-перехід в ПЦУ по бажанню віруючих(які прозріли, і бачать не "а какая разница, бог един", що різниця дійно є і вона значна, молитися за Україну чи за росію)
..........
В том, что "такі поодинокі випадки є", не сомневаюсь.
В массовости такого явления сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Они ходят в церковь не для этого.


а для чого? іскупають гріхи, готуються до загробного життя? яка причина?

є знайомий(з 5 класу школи), був колись моряком(старпом), потім працював на буксирі у портофлоті років 25-30, коли померла його мати(десь у 2014/15), він регулярно ходив до церкви два роки(намагався не пропускати жодного великого свята, недільної ранкової(чи суботньої вечірної) служби
моя мати ставила його за приклад, але пройшло 2 роки і він зник з церкви, спитав-ти вже не ходиш? так, не ходжу

деякі ходять "за компанію", люди одного віку-мешкають у одному будинку чи поруч
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:58

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД

Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.


а чому це визиває сумнів? такі поодинокі випадки є, ось чому:
-перехід в ПЦУ по бажанню віруючих(які прозріли, і бачать не "а какая разница, бог един", що різниця дійно є і вона значна, молитися за Україну чи за росію)
..........
В том, что "такі поодинокі випадки є", не сомневаюсь.
В массовости такого явления сомневаюсь.


так люди у масовості пасивні, і не здатні на кординальні рішення: типу розлучення, чи зміни работи(або професії), радянська ментальність (40-років в порту , чи на СРЗ)
про церкву- те саме, чому бідні бо тупі...
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:58

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Они ходят в церковь не для этого.


а для чого? іскупають гріхи, готуються до загробного життя? яка причина?
........

Вы задаёте слишком сложные вопросы.
А для чего/почему люди вообще верят в бога?
У каждого свои причины.
Задавайте такие вопросы верующим. Но, боюсь, они вас не поймут.
И вера в бога, посещение церкви не имеет никакого отношения к "радянській ментальності".
Христианству уже 2000 лет и оно существовало до СССР и существует с его исчезновением.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 чер, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:00

  prodigy написав:
то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню

То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків :lol:
Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю :lol: повір мені церква пережила і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.
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