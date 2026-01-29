ЛАД написав:И да, практически не сомневаюсь, что среди 6,5 тисяч заброньованних священнослужителів нет клириков УПЦ.
і правильно бачите ситуацію
серед заброньованих від мобілізації священнослужителів немає представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це офіційно повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), яка формує списки:
Причина: Організації УПЦ МП не відповідають критеріям для включення до переліку критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Відповідно, ДЕСС не може оформлювати їм бронювання від призову.
Хто отримує бронь: Відстрочку від мобілізації мають близько 6,5 тисяч священників з інших конфесій (Православної Церкви України, УГКЦ, Римо-Католицької Церкви, протестантських та інших громад, включених до відповідного переліку).
budivelnik написав:Що у Вас з аналітикою? Може подивимось як розвивались нові бойові системи 2022 рік___________ - нлав і джавелін друга половина 2022 - Хаймерс друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками перша половина 2024 - Ф-16 друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації перша половина 2025 - Міражі друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?
Тому ясно що ніхто не стоїть на місці Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...
Через пів року кілзона 200 км буде і в нашу сторону. Які міста туди потрапляють?
Schmit написав:Або ж дочекатись, поки "педераційники" скопіюють та в рази змасштабують наші рішення, які дають нам тимчасову перевагу і...
Що у Вас з аналітикою? Може подивимось як розвивались нові бойові системи 2022 рік___________ - нлав і джавелін друга половина 2022 - Хаймерс друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками перша половина 2024 - Ф-16 друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації перша половина 2025 - Міражі друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?
Тому ясно що ніхто не стоїть на місці Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...
Через пів року кілзона 200 км буде і в нашу сторону. Які міста туди потрапляють?
А покажи но мені територію України де є вузька лінія 500 км довжини 100 км глибини щоб її не можна було обїхати.. Покажеш? Суть кілзони на Півдні в тому що вантажівки не вміють плавати і тому ЗМУШЕНІ 5 годин рухатись ПАРАЛЕЛЬНО лінії боєзіткнення.... Якщо такого немає то створити в нашу сторону-не вийде. Навіть ми не створили 200 км кілзону на Бєлгородщині/Луганщині... а все тому що там відсутній ГЕОГРАФІЧНИЙ фактор , який практично не можливо обійти(вузька лінія, степ, відсутність лісу і населених пунктів.)
Пояснюю на пальцях як це працює Ми відправляємо розвідника в напрямку ростова , коли бачимо що в лінію до криму зайшла потрібна нам вантажівка, з іншого боку ( десь з Херсону) відправляємо бойового дрона, який вийде на трасу і піде на зустріч вантажівці.... При чому у нас для цього (підготовки) є час в пару годин , бо вантажівка швидше за 3-4 години лінію кілзони не проскочить.. А якшо вантажівка йде не повздовж лінії фронту а поперек лінії фронту то така можливість відсутня , адже ми підняли бойовий, він годину провисів і впав, от тоді москалики поперек лінії з глибини відправили вантажівку....
ЛАД написав:... Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чого так? чи звикли, що в людей не маже власної думки? громада не хоче славити Кіріла - а в попа свої інтереси...
Люди могут иметь власну думку, но вряд ли для верующих настолько важна здравица Кириллу, которая не знаю насколько часто там провозглашается. Думаю, редко. Они ходят в церковь не для этого.
И хотя "розгляду по суті" ещё не было, никто при таком позове не назначит священника УПЦ капелланом. И капелланом назначает не церковь (которая только разрешает своему клирику такое служение), а государство, которая против УПЦ. И да, практически не сомневаюсь, что среди 6,5 тисяч заброньованних священнослужителів нет клириков УПЦ.
держава проти екзархату РПЦ - може ви не розумієте нюансів, але тоді не надто сперечайтесь...
Пока что УПЦ от экзархата не отказалась и вряд ли откажется. Не разбираюсь в порядке официального признания церкви другими церквями, но подозреваю, что при отказе от экзархата и отсутствии томоса (а его точно не дадут - 2 томоса в одной стране, думаю, невозможно) УПЦ окажется в положении между небом и землёй. Как была УПЦ КП. Кстати, вы знаете, что ПЦУ до сих пор не входит в Всесвітню рада церков, хотя в Конференцію європейських церков уже вошла? Из того же интервью:
Ми очікуємо, що ПЦУ, попри очевидний спротив РПЦ та її сателітів, може стати членом Всесвітньої ради церков. Ми також очікували б візиту делегації ВРЦ до України, адже їхнім статутом передбачено можливість вивчення характеру віровчення та діяльності тієї чи іншої Церкви. Я вважаю, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і ситуація, коли жодна з українських церков не є її членом, не додає нам можливостей. Було б доцільно, щоб не лише Православна церква України, але й, можливо, окремі протестантсько-євангельські церкви також намагалися стати членами в цій організації.
Яке наразі офіційне юридичне становище Української православної церкви (Київського патріархату)?
У неї немає юридичного статусу. ....
Вряд ли вы разбираетесь во всех этих тонкостях лучше меня (т.е. никак), поэтому лучше не обсуждать эту тему.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 чер, 2026 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чому це визиває сумнів? такі поодинокі випадки є, ось чому: -перехід в ПЦУ по бажанню віруючих(які прозріли, і бачать не "а какая разница, бог един", що різниця дійно є і вона значна, молитися за Україну чи за росію)
-у мене знайомий священик перевів храм під ПЦУ з початком відкритої агресії(у 2022) -а якщо священик каже помру, але не перейду, то громада виганяє і чекає, коли ієрархі ПЦУ вирішать питанння: пришлють священика, діякона і ще кого треба. Тому храм може бути тимчасово без проведення літургії. -стосовно, чи це рішення віруючих(про перехід), буває по різному якщо віруючи тупі бабусі віком 70-75), і вони абсолютно не знають що таке Служебник, це книга, яка є основою основ для проведення літургії і іншого. Більшість так званих віруючих окрім молитви "отче наш" і "символа віри" не знають жодної іншої молитви, чи псолмів. Ці люди як вівці, куди священник туди і вони.
Как-то раз Спаситель трижды задал Петру один и тот же вопрос:
“Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих”
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чому це визиває сумнів? такі поодинокі випадки є, ось чому: -перехід в ПЦУ по бажанню віруючих(які прозріли, і бачать не "а какая разница, бог един", що різниця дійно є і вона значна, молитися за Україну чи за росію) ..........
В том, что "такі поодинокі випадки є", не сомневаюсь. В массовости такого явления сомневаюсь.
а для чого? іскупають гріхи, готуються до загробного життя? яка причина?
є знайомий(з 5 класу школи), був колись моряком(старпом), потім працював на буксирі у портофлоті років 25-30, коли померла його мати(десь у 2014/15), він регулярно ходив до церкви два роки(намагався не пропускати жодного великого свята, недільної ранкової(чи суботньої вечірної) служби моя мати ставила його за приклад, але пройшло 2 роки і він зник з церкви, спитав-ти вже не ходиш? так, не ходжу
деякі ходять "за компанію", люди одного віку-мешкають у одному будинку чи поруч
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чому це визиває сумнів? такі поодинокі випадки є, ось чому: -перехід в ПЦУ по бажанню віруючих(які прозріли, і бачать не "а какая разница, бог един", що різниця дійно є і вона значна, молитися за Україну чи за росію) ..........
В том, что "такі поодинокі випадки є", не сомневаюсь. В массовости такого явления сомневаюсь.
так люди у масовості пасивні, і не здатні на кординальні рішення: типу розлучення, чи зміни работи(або професії), радянська ментальність (40-років в порту , чи на СРЗ) про церкву- те саме, чому бідні бо тупі...
а для чого? іскупають гріхи, готуються до загробного життя? яка причина? ........
Вы задаёте слишком сложные вопросы. А для чего/почему люди вообще верят в бога? У каждого свои причины. Задавайте такие вопросы верующим. Но, боюсь, они вас не поймут. И вера в бога, посещение церкви не имеет никакого отношения к "радянській ментальності". Христианству уже 2000 лет и оно существовало до СССР и существует с его исчезновением.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 чер, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю повір мені церква пережила і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.