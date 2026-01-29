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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:16
budivelnik написав:
А якшо вантажівка йде не повздовж лінії фронту а поперек лінії фронту то така можливість відсутня , адже ми підняли бойовий, він годину провисів і впав, от тоді москалики поперек лінії з глибини відправили вантажівку....
А чому не можуть зробити карусель з 3 чи більше дронів, кожен з яких повисів 20 хв і назад на заміну батарей?
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:24
ЛАД написав:
Христианству уже 2000 лет и оно существовало до СССР и существует с его исчезновением.
у часи ссср рівень впливу релігії(хрестианства в першу чергу) на громадян впав до рівня 0 целих
, хрен десятих.
зі 150 храмів у Києві залишилось 10 (5 з яких стали музеями, де служби не було: це Софія Київська, і Київо-Печерська Лавра)
Я був з батьками на екскурсії у КП Лаврі (7 листопада 1977 р.), поїхали на авто у день ВЖОР(жовтневої революції), пам’ятаю, що у Лаврі був музей мініатюр
(там, де сьогодні Трапезна Церква) і могила Іскри/Кочубея.
СОФІЯ КИЇВСЬКА
У радянські часи чернецьке життя та регулярні богослужіння у Києво-Печерській лаврі відновили у 1988 році до святкування 1000-ліття Хрещення Київської Русі.
Це стало завершальним етапом після десятиліть комуністичних репресій:Масове закриття: У 1961 році радянська влада остаточно припинила діяльність монастиря, виселила ченців і закрила обитель для богослужінь.
Відновлення (1988 р.): Влада дозволила відкрити Дальні печери та відродити чернецтво.Розширення (1989 р.): У грудні цього ж року богослужіння відновили й на території Ближніх печер.
За радянських часів регулярні богослужіння у Софійському соборі не відновлювалися. Храм закрила більшовицька влада у 1934 році, перетворивши його на музейний комплекс.
Служби відновилися лише наприкінці епохи СРСР, у червні 1990 року. Тоді в стінах святині урочисто відкрився Всеукраїнський православний церковний собор відродженої УАПЦМихайлівський Золотоверхий монастир
у 1930х був взорван більшовиками (кажуть закривав чидовий краєвид на дніпровськи схили
відтворений у 1997—1998 роках (тобто це не історичний храм , а новобуд)
Оригінальний храм спорудили в 1108–1113 роках
за правління онука Ярослава Мудрого київського князя Святополка Ізяславича
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:25
Banderlog написав: Water написав:
Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб.
Тому так, москалі пішли і Слава Богу.
Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників
Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?
Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"?
На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:27
Water написав: Banderlog написав: Water написав:
Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб.
Тому так, москалі пішли і Слава Богу.
Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників
Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?
Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"?
На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
Деномінація церкви — це окрема, самостійна гілка (напрямок) у межах однієї релігії, що має власну назву, доктринальні особливості та адміністративно-ієрархічну структуру.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:37
ЛАД написав:
Есть очень много очень умных и очень "освідчених людей", которые искренне верят в бог
такі люди дійно є, але в те що вони дійно вірять маю сумнів, інколи це політкоректність, бо сказати, що не віриш ні в кого і потім йти у мери (чи губернатори), особливо в рф чи навіть в США, то хто за тебе буде голосувати
ніколи не забуду, як у нас місцеві колишні комуняки прийшли на освячення храму у 1999році:
-мер міста Хмельнюк-колишній секретар горкому партії,
-начальник порту (колишній секретар парторганізації порту, ще той комуняка),
прийшли і стали як почесні гості, треба в храмі хоч інколи хреститись, а вони не знають як(чи рука не піднімається),
От народ їм потім все висказав(питають: ви досі комуністи чи не православні, а чого не хреститись у храмі?)
так вони один раз не публіку перехрестились
як казав ДЖОХАР Дудаев: якшо потрібно -ми будемо три рази на день молитися(а треба 5)
Мусульмани повинні здійснювати обов'язковий намаз п'ять разів на день. Це один із головних стовпів ісламу, який прив'язаний до певного часу доби — від світанку до ночі.
Щоденні молитви (салят) поділяються на такі етапи:
Фаджр — ранкова молитва (на світанку, до сходу сонця)
Зугр — полуденна молитва
Аср — післяполуденна молитва (в другій половині дня)
Магріб — вечірня молитва (після заходу сонця)
Іша — нічна молитва (на початку ночі)
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:40
Banderlog написав: prodigy написав:
то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків
Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю повір мені церква пережила
і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.
яка це церква ? до якої ти не маєш відношення чи це інша ? )
то кому будуть повертати храми, московським попам ? )
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:43
ЛАД написав:
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
Когда Черниговскую область освободили от рашистов, то очень много где попереходили в ПЦУ, после рашистской окупации и это было решение именно верующих
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:46
Нам доведеться укладати мир з кимось іншим, хто керуватиме Росією, з тим хто бачитиме реальність, — Зеленський.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:51
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А якшо вантажівка йде не повздовж лінії фронту а поперек лінії фронту то така можливість відсутня , адже ми підняли бойовий, він годину провисів і впав, от тоді москалики поперек лінії з глибини відправили вантажівку....
А чому не можуть зробити карусель з 3 чи більше дронів, кожен з яких повисів 20 хв і назад на заміну батарей?
Не спорьте со специалистом.
200-км килл-зоны нет нигде.
Но, например, на дороге Харьков - Сумы на определённом участке такую зону создали. Объехать её, конечно, подальше от границы можно, но логистику сильно усложняет и удорожает. Хотя и не делает невозможной.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 13:53
Water написав: Banderlog написав: Water написав:
Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб.
Тому так, москалі пішли і Слава Богу.
Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників
Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?
Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"?
На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
та ви шо.
Так я представте собі теж ніразу не воєнний. Особисто мене підміняти не треба, тим більше що на моєму місці ви врятлі справитесь. Просто ідіть в тцк і батя ваш зеля відправить вас туди де й місце такому патріоту і спеціалісту.
Бо якось неудобно виходить
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