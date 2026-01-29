ЛАД написав:Есть очень много очень умных и очень "освідчених людей", которые искренне верят в бог
такі люди дійно є, але в те що вони дійно вірять маю сумнів, інколи це політкоректність, бо сказати, що не віриш ні в кого і потім йти у мери (чи губернатори), особливо в рф чи навіть в США, то хто за тебе буде голосувати
ніколи не забуду, як у нас місцеві колишні комуняки прийшли на освячення храму у 1999році: -мер міста Хмельнюк-колишній секретар горкому партії, -начальник порту (колишній секретар парторганізації порту, ще той комуняка), ......
Нашли "истинно верующих". А ваши сумніви то таке... Имеете право. Но, боюсь, что вы ошибаетесь.
Дюрі-бачі написав:Бо 95% знайомих починають читати проповіді про те, що новий календар правильний.
новий календар дійсно правильний, бо радянська влада перейшла на новий Григоріанський календар за декретом Ленина
Декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» был принят 24 января (6 февраля по новому стилю) 1918 года и подписан В. И. Лениным. Его главной целью была синхронизация летоисчисления России с европейскими странами
Ви раніше не задумувалися , чому день Великої Жовтневої Революції святкують 7 листопада?
Чому царська росія відкладала перехід на Григоріанській календар, якщо більшість країн(герцогств, та інш) зробили це у 1582-1583рр?
чому не всі країни перейшли на Григоріанській календар одночасно (або на протязі 2 чи 5 років?) причини були різні
В ряде случаев переход на григорианский календарь сопровождался серьёзными беспорядками. Например, когда польский король Стефан Баторий ввёл в Риге новый календарь в 1584 году, местные купцы подняли мятеж, заявив, что сдвиг на 10 дней срывает их сроки поставок и приводит к значительным убыткам. Мятежники разгромили рижскую церковь и убили несколько муниципальных служащих. Справиться с «календарными беспорядками» удалось только летом 1589 года[25].
Церква жавжди була і є тормозом прогресу і розвитку суспільства (як казали в молодості Ти тормоз... "перестройки")
Російська імперія не перейшла на григоріанський календар переважно через позицію Російської православної церкви (РПЦ).
Перехід блокувався головним чином через релігійні розбіжності та консерватизм:
Релігійні розбіжності: Календар, запроваджений Папою Римським Григорієм XIII у 1582 році, в Російській імперії довгий час вважався «папським» і «єретичним».
РПЦ категорично відмовлялася змінювати свої церковні свята та пасхалію (систему розрахунку Великодня) на догоду католицькій Європі.
Позиція держави: Святійший Синод та консервативні урядові кола побоювалися, що календарна реформа викличе невдоволення серед вірян і загрожуватиме розколом, тому влада не наважувалася на цей крок.
Потреби суспільства: Відставання календаря створювало безліч незручностей у веденні міжнародної торгівлі та дипломатії, але збереження традицій ставилося вище за економічну та бюрократичну логіку.
Врешті-решт, Росія перейшла на григоріанський календар (новий стиль) лише після падіння імперії. Зробила це більшовицька влада декретом Раднаркому від 24 січня (6 лютого) 1918 року, щоб уніфікувати час із рештою європейських країн.
Цікаво, що в Україні перехід на григоріанський календар відбувся дещо раніше — у лютому 1918 року за законом Української Центральної Ради. Проте Православна церква, як і в інших регіонах колишньої імперії, зберегла традиційний юліанський календар для обчислення релігійних свят
Banderlog написав:Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників
Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?
Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"? На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
та ви шо. Так я представте собі теж ніразу не воєнний. Особисто мене підміняти не треба, тим більше що на моєму місці ви врятлі справитесь. Просто ідіть в тцк і батя ваш зеля відправить вас туди де й місце такому патріоту і спеціалісту. Бо якось неудобно виходить
Татотак, невдобно якось вийшло, добре що погодились. Як і ви на моєму місці, бо це робота не начальника охорони. Та й про батю- молоко. ТЦК теж. Погана з вас гадалка. Ну й я не мрію, як тільки все "стихне", почать з ворогом через балку торгувать, бо в них папіроси та паливо дешевше.
prodigy написав: то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю повір мені церква пережила і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.
В цивілізованій Європі Християнство занепадає, а іслам поширюється, і чому це явище набирає сили?
Зниження кількості практикуючих християн пов'язане із загальною секуляризацією (зменшенням ролі релігії в повсякденному житті). Поширення ісламу обумовлене переважно високою народжуваністю та міграційними процесами з країн Близького Сходу та Північної Африки.
Динаміка релігійного ландшафту Європи пояснюється наступними ключовими факторами:
Секуляризація та відхід від інституційної церкви: Кількість європейців, які відвідують богослужіння та вважають себе вірними традиційним конфесіям (католицизм, протестантизм, православ'я), стабільно знижується.
Велика кількість населення переходить до категорії «атеїсти» або «агностики».
Імміграція: Значна частина приросту мусульманського населення забезпечується за рахунок мігрантів. У деяких великих європейських містах з високим відсотком мігрантів частка ісламської громади помітно зростає.
Рівень народжуваності: У багатьох мусульманських родинах народжуваність перевищує середні показники серед корінного європейського населення, що змінює демографічний баланс на користь ісламу.
Історичний контекст: Християнство було державною та панівною релігією в Європі протягом багатьох століть, тоді як іслам поширюється завдяки сучасним міграційним та інтеграційним процесам, про що дискутують дослідники на платформі
🇫🇷 Франція Франція має одну з найбільших часток мусульманського населення в Європі.Поточна частка: За оцінками, мусульмани становлять близько 9–10% від загального населення країни (понад 6 мільйонів людей). Християнство та секуляризація: Кількість практикуючих християн стрімко падає. Понад 40% французів сьогодні називають себе атеїстами, агностиками або не релігійними.
Прогноз на 2050 рік: За умови збереження помірного рівня міграції, частка мусульман може зрости до 17–18%.
🇩🇪 Німеччина У Німеччині поширення ісламу історично пов'язане з трудовою міграцією з Туреччини, а останнім часом — із біженцями з Близького Сходу.Поточна частка: Мусульмани становлять приблизно 6.5–7% населення (близько 5.5–6 мільйонів осіб).Демографічний чинник: Середній вік мусульман у Німеччині значно молодший за середній вік корінних німців (31 рік проти 47 років). Мусульманські жінки в середньому мають 1.9 дитини, тоді як інші жінки в Німеччині — 1.4 дитини.Прогноз на 2050 рік: Залежно від темпів міграції, частка мусульманського населення може скласти від 11% до 19.7%.🇬🇧 Велика
БританіяБританія приймає багато іммігрантів з країн Південної Азії (Пакистан, Бангладеш), які традиційно є мусульманами.Поточна частка: Мусульманська громада складає близько 6.5% населення (понад 4.5 мільйони людей).
Занепад християнства: Офіційні переписи показують, що частка людей, які вважають себе християнами, вперше в історії впала нижче 50%. Водночас категорія «без релігії» є другою за чисельністю.Прогноз на 2050 рік: Кількість мусульман може досягти 16–17% від усього населення Великої Британії.
Water написав:Татотак, невдобно якось вийшло, добре що погодились. Як і ви на моєму місці, бо це робота не начальника охорони. Та й про батю- молоко. ТЦК теж. Погана з вас гадалка. Ну й я не мрію, як тільки все "стихне", почать з ворогом через балку торгувать, бо в них папіроси та паливо дешевше.
нє приятелю, я таки хочу почути. Ви такий патріот і люто ненавидите ворога і не в армії? Якщо ні то чому? І шо то було за дурне белькотіння про начальника охорони і монітори?
Shaman написав:......... а коли його в це макаєш - то він починає сипати особистими образами, бо те, що я пишу важко заперечити, важко заперечувати очевидні речі. й залишається демагогія та особисті образи...
Так когда в армию, Аника-воин? О фронте уже не спрашиваю, хотя бы просто в армию?
Возможно, мирное соглашение придётся подписывать уже не с Путиным - Зеленский опубликовал фото с рейтингами Путина «Путину редко предоставляют полностью правдивую информацию без прикрас.
Так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неизбежно расти», — написал президент Украины. Со временем это может означать, что соглашение придётся заключать уже с кем-то другим в России — с тем, кто не будет закрываться от реальности».
prodigy написав: то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю повір мені церква пережила і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.
В цивілізованій Європі Християнство занепадає, а іслам поширюється, і чому це явище набирає сили?
чи мені не байдуже ? це ти рвешся в якусь "цивілізовану" європу цивілізація європи християнська, а те що відбувається зараз це занепад цивілізації їх вже приблудні мусліми ріжуть як овець на вулицях. Но то їх атеїстична справа, хочуть хай здохнуть. Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема.
Возможно, мирное соглашение придётся подписывать уже не с Путиным - Зеленский опубликовал фото с рейтингами Путина «Путину редко предоставляют полностью правдивую информацию без прикрас.
Так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неизбежно расти», — написал президент Украины. Со временем это может означать, что соглашение придётся заключать уже с кем-то другим в России — с тем, кто не будет закрываться от реальности».
Это ничего особо не меняет. Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа. А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше? О "Новых людях" в росс. Вики:
Учреждена 1 марта 2020 года членом Центрального штаба ОНФ, Алексеем Нечаевым, и прошла процедуру регистрации в кратчайшие сроки[5][6]. По мнению независимых журналистов и политологов является партией-спойлером, созданной и управляемой администрацией президента, с целью аккумуляции протестных голосов и отъёма голосов у политической оппозиции[7][8][9][10]. Так, в особенности, отмечается почти единогласное голосование с «Единой Россией» по действительно важным для властей вопросам[11]. Из-за поддержки вторжения России на Украину партия внесена в санкционные списки Евросоюза
В цивілізованій Європі Християнство занепадає, а іслам поширюється, і чому це явище набирає сили?
Ислам сравнительно молодая религия. На 600 лет моложе христианства. 600 лет назад христианство тоже было не таким... "мягкотелым", что ли. Но, думаю, в Европе мусульманство тоже будет постепенно секуляризироваться. Относительно быстро. Не за годы, но и не за 600 лет. Особенно, если миграцию всё же несколько ограничат.
budivelnik написав:А якшо вантажівка йде не повздовж лінії фронту а поперек лінії фронту то така можливість відсутня , адже ми підняли бойовий, він годину провисів і впав, от тоді москалики поперек лінії з глибини відправили вантажівку....
А чому не можуть зробити карусель з 3 чи більше дронів, кожен з яких повисів 20 хв і назад на заміну батарей?
У Вас до лінії по якій рухається машина від лінії боєзіткнення-100+ км.....А від точки запуску безпілотника 120-150 км...... То про яку карусель може йти мова? Якщо дальність польоту 200км? Тому й писав Ми запускаємо дрон перпендикулярно дорозі по якій рухається ворожий автомобіль , з урахуванням того щоб наш дрон до траси долетів на якийсь час швидше і потім наш дрон йде на зустріч автомобілю і може так пройти 200км дальність польоту-150км пролетів до дороги=50км (тобто 20 хвилин баржування) за цей час він повинен або знайти машину на яку його направили або знайти іншу ціль.... Так як наші розвідники висять на вїзді на трасу то вангую що деколи відбуваються перенаправлення з менш важливої цілі(яка виїхала швидне) на більш важливу(якщо вона буде в зоні досяжності)