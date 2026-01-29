А я це роблю постійно Бо мені не подобається коли подібну фігню питають в мене І тому не хочу щоб щось подібне виникало від інших ПС Ще якщо це питання виникає в Саші чи Бандерлога - то вони хоч МАЮТЬ ПРАВО його задати А яке право має іждівєнєц задавати дурні питання тим в кого він на утриманні?
А я це роблю постійно Бо мені не подобається коли подібну фігню питають в мене І тому не хочу щоб щось подібне виникало від інших ПС Ще якщо це питання виникає в Саші чи Бандерлога - то вони хоч МАЮТЬ ПРАВО його задати А яке право має іждівєнєц задавати дурні питання тим в кого він на утриманні?
не просто іждівенець, а ухилянт з 40річним стажем
досвід парторга-не пропєш... Він же цим питанням пробує СЕБЕ приписати в когорту Саша/Бандерлог.... Так би мовити за ЇХ рахунок-покращити своє безпробудне існування. Мене злить тільки ЦЕ.
Бо хоча я маю ІНШУ думку (скажімо так не погоджуюсь з Думкою Саші/Бандерлога), але я прекрасно розумію що я від ЇХ діяльності залежу більше ніж вони від моєї( хоча б по тій простій причині що на одного бійця ЗСУ працює десять в тилу+фінанси Заходу, навіть якщо я працюю за трьох - це все одно не все...).
ЛАД написав:... Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чого так? чи звикли, що в людей не маже власної думки? громада не хоче славити Кіріла - а в попа свої інтереси...
Люди могут иметь власну думку, но вряд ли для верующих настолько важна здравица Кириллу, которая не знаю насколько часто там провозглашается. Думаю, редко. Они ходят в церковь не для этого.
нормальним людям це важливо. казати здравиці людини, яка призиває вбивати твоїх співгромадян. й можу помилитися, але мають поминати кожного дня...
Пока что УПЦ от экзархата не отказалась и вряд ли откажется. Не разбираюсь в порядке официального признания церкви другими церквями, но подозреваю, что при отказе от экзархата и отсутствии томоса (а его точно не дадут - 2 томоса в одной стране, думаю, невозможно) УПЦ окажется в положении между небом и землёй. Как была УПЦ КП. Кстати, вы знаете, что ПЦУ до сих пор не входит в Всесвітню рада церков, хотя в Конференцію європейських церков уже вошла?
Вряд ли вы разбираетесь во всех этих тонкостях лучше меня (т.е. никак), поэтому лучше не обсуждать эту тему.
отут ви як завжди помиляєтесь - я розбираюсь краще, бо цікавився цими питання. я зазвичай й дискутую з приводу тих питань, які знаю
бачите, ви теж оперативно свої знання підтягнули. ви правильно кажете, при відмові від РПЦ - УПЦ стає неканонічною. а для них це питання життя та смерті. висновок? ніхто не виходив, а значить УПЦ МП прямо порушує вимоги закону. й тоді єдиний варіант - об'єднатися - що гадаю колись й станеться. й тоді постане єдина Православна церква України
Water написав:Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"? На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
та ви шо. Так я представте собі теж ніразу не воєнний.
Воєнний, не воєнний, а капітана ти якось отримав до 2022 року )
Banderlog написав:Особисто мене підміняти не треба
Як це не треба ? якщо ти про це постійно пишеш
Banderlog написав:тим більше що на моєму місці ви врятлі справитесь.
Ну то є так, зранку до вечора сидіти на форумі та пиячити з підполковником - це не кожен може ))
Київська міська рада 18 грудня ухвалила бюджет столиці на наступний рік у розмірі понад 106 млрд грн. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. "Він більший за стартовий бюджет цього року на 16 млрд. І це в умовах, коли держава забирає у столиці до держбюджету 60 відсотків ПДФО, і так званий "військовий" ПДФО. І "заднім числом" цієї осені з бюджету столиці фактично вкрали ще й 8 млрд грн коштів громади. Держава це зробила, порушивши Бюджетний кодекс і Конституцію України", - сказав Кличко https://epravda.com.ua/finances/yakiy-b ... ik-815637/
"Безплатне" метро точно не до економії та підготовки до зими. Важливо, щоб потім із боргами не виходила така ситуація:
Квартиру 76-річного киянина Івана Берестецького продали за борги перед житлово-будівельним корпоративом (ЖБК) "Харчовик-4". Пенсіонер роками не платив за комуналку, крім того, йому виставляли рахунки за затоплення. У чоловіка не було справного лічильника, тому на нього списували і втрати води в будинку. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... isyach.htm
Як на мене ситуація трагічна, мали би бути якісь соціальні служби, враховуючи к-ть перестарілих та ще і очевидно без родичів поблизу. Хоча в постсоціалістичних країнах східної Європи таке проходили ще на початку 90-их.
Киев, мягко говоря, не самый бедный город в Украине. "Оббирають", думаю, все области и города. Вопрос, кому из бюджета больше потом возвращают. А Харьков был не самым богатым городом уже давно, а сегодня, тем более. Посмотрите средние зарплаты в разных городах. Сегодня Харьков бедный город и бесплатный проезд это большое подспорье для горожан. Экономят на многих других вещах. Например, на уличном освещении. У нас сегодня оно работает вечером всего 1 час. В 22.30 выключается. И речь шла о долгах коммунальных предприятий, а не физлиц. Но, согласен, ситуация трагическая. Честно говоря, надежда, по-моему, только на послевоенную помощь в этом вопросе Запада. Не знаю, будет ли это и, если даже будет, то как это будет выглядеть. Но после войны вопросов с экономикой будет очень много.
Water написав:Татотак, невдобно якось вийшло, добре що погодились. Як і ви на моєму місці, бо це робота не начальника охорони. Та й про батю- молоко. ТЦК теж. Погана з вас гадалка. Ну й я не мрію, як тільки все "стихне", почать з ворогом через балку торгувать, бо в них папіроси та паливо дешевше.
нє приятелю, я таки хочу почути. Ви такий патріот і люто ненавидите ворога і не в армії? Якщо ні то чому? І шо то було за дурне белькотіння про начальника охорони і монітори?
Ну такі монітори, які за чимось слідкують, які були у начальника охорони. Є відповідна служба яка не сидить в окопах, мабуть тому-що я не начальник охорони.