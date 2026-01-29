много букафф хотя толково все разложено по полочкам с "первоисточниками") для тех кто "не читатель а писатель" перескажу коротко смысл: аятоллы железные копыта демонтировали и рога подрезали конкретно, теперь трампоний отползает "победителем") кстати отличный пример для его "хорошего друга владимира пуйла"
много букафф хотя толково все разложено по полочкам с "первоисточниками") для тех кто "не читатель а писатель" перескажу коротко смысл: аятоллы железные копыта демонтировали и рога подрезали конкретно, теперь трампоний отползает "победителем") кстати отличный пример для его "хорошего друга владимира пуйла"
Але пуйло не такий, він піде до кінця .... )
У нього - "СВО идёт по плану, чётко по графіку" ...
У США двопартійна група з шести сенаторів подала законопроєкт SABER, який має на меті розширити дозволене використання конфіскованих російських активів. Зокрема, пропонується купувати на них зброю для України. Про це повідомляється на сайті сенатора Тіма Кейна.
"Рішучість і стійкість українців у захисті своєї батьківщини від російських військ заслуговують на високу оцінку, і міжнародна спільнота має й надалі робити все можливе, щоб забезпечити Україну всім необхідним для досягнення успіху на полі бою та відновлення країни. Саме тому я приєднуюся до своїх колег і подаю цей двопартійний законопроєкт, який дозволить використовувати суверенні активи Росії для закупівлі оборонної продукції, необхідної для підтримки України в боротьбі проти Росії", – заявив Кейн.
Законопроєкт SABER покликаний дозволити використовувати заморожені активи Центрального банку РФ не лише на відновлення, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди, а й на закупівлю військового обладнання. Ініціативу підтримали демократи Тім Кейн, Кріс Кунс і Шелдон Вайтхаус, а також республіканці Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Граслі.