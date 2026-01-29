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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18138181391814018141
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:03

  prodigy написав:shapo

В Казахстане будет строится первая АЭС под руководством и проектом России


В мае 2026 года Россия и Казахстан заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в республике атомной электростанции. Проект, стоимость которого оценивается в $16,5 млрд, реализуется под руководством российской государственной корпорации Росатом.


проект не буде реалізовано і він залишиться на папері, парі?

И что ставите?
Кстати,забыл ответить - сейчас я нахожусь на севере штата Квинсленд в городе Таунсвилл.
Прилетел 2 недели назад,но ограничен в перемещениях т.к.движение левостороннее и нужно сдавать на права,а здесь без машины в отличие от Украины и Израиля никак
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чык-чырык почув Зеленського?

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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:14

  shapo написав:
английского который в советских школах как раз хоть и хреново,но учили.

Так учили, что появился термин "soviet English" 😁
Есть легенда, что была специально разработана методика обучения, которая позволяла научить так, чтобы человек мог читать со словарем, но не мог общаться устно.
Предел применимости - инверсный инжиниринг.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:15

  Hotab написав:
Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти?



А почему только целину вспомнили?
Индустриализация в Казахстане началась в ВМВ когда заводы перебрасывали с европейской части в Сибирь и Среднюю Азию.
В Алма-Ате до развала СССР функционировал АЗТМ из переброшенного тогда бывшего Путиловского.
Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:20

shapo

Индустриализация в Казахстане началась в ВМВ когда заводы перебрасывали с европейской части


Так а заводи лише з РСФСР везли?


shapo, а ви їсте бендерики? 😅
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:25

  Hotab написав:shapo, а ви їсте бендерики? 😅

В разрезе очень похожи на кубдари 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:26

  Сибарит написав:
  Hotab написав:shapo, а ви їсте бендерики? 😅

В разрезе очень похожи на кубдари 😁

Так і shapo в розрізі схожий на гуцула.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:29

  Hotab написав:Так і shapo в розрізі схожий на гуцула.


Не помню что когда-либо отправлял вам своё фото.
Недавно в Австралии был день деда,так я ходил в школу к внучкам
shapo
 
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