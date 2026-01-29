В Казахстане будет строится первая АЭС под руководством и проектом России
В мае 2026 года Россия и Казахстан заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в республике атомной электростанции. Проект, стоимость которого оценивается в $16,5 млрд, реализуется под руководством российской государственной корпорации Росатом.
проект не буде реалізовано і він залишиться на папері, парі?
И что ставите? Кстати,забыл ответить - сейчас я нахожусь на севере штата Квинсленд в городе Таунсвилл. Прилетел 2 недели назад,но ограничен в перемещениях т.к.движение левостороннее и нужно сдавать на права,а здесь без машины в отличие от Украины и Израиля никак
shapo написав: английского который в советских школах как раз хоть и хреново,но учили.
Так учили, что появился термин "soviet English" 😁 Есть легенда, что была специально разработана методика обучения, которая позволяла научить так, чтобы человек мог читать со словарем, но не мог общаться устно. Предел применимости - инверсный инжиниринг.
Hotab написав: Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти?
А почему только целину вспомнили? Индустриализация в Казахстане началась в ВМВ когда заводы перебрасывали с европейской части в Сибирь и Среднюю Азию. В Алма-Ате до развала СССР функционировал АЗТМ из переброшенного тогда бывшего Путиловского. Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком