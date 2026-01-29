Додано: Пон 22 чер, 2026 13:22

fler написав: shapo написав: fler написав: Звиняйте, мала на увазі Антонова)) Звиняйте, мала на увазі Антонова))



А он откуда,разве с Украины?

А он откуда,разве с Украины?

Знову вЯлічіє ...))

Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...

Ан-225 «Мрія»: Надпотужний літак, який до лютого 2022 року був найбільшим і найважчим літаком у світі.

Ан-124 «Руслан»: Гігантський військово-транспортний літак, що досі утримує безліч світових рекордів вантажопідйомності.

Ні, не чули? Знову вЯлічіє ...))Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...Ан-225 «Мрія»: Надпотужний літак, який до лютого 2022 року був найбільшим і найважчим літаком у світі.Ан-124 «Руслан»: Гігантський військово-транспортний літак, що досі утримує безліч світових рекордів вантажопідйомності.Ні, не чули?

А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.Остальное не только слышал,но и часто видел прожив на Борщаговке первые 10 лет пребывания в Киеве,так что речь не о величии,а о фактах.Кстати,есть ещё такой выдающийся механик С П Тимошенко с биографией схожей с Сикорским и также реализовавший себя в США хотя начинал в Киеве и нынешнем Днепре тогда называвшимся Екатеринославом.Там же работал и А.Н.Динник создавший советскую школу теорию упругости хотя тоже родился не в Украине,а в Ставрополье.Поэтому это бессмысленное занятие выуживать кто и откуда,слишком все было перемешано в СССР