Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02
Incasso, на зараз усе працює стабільно, як годину-дві тому.
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:54
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:55
ВIВ написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:36
moveton написав: ВIВ написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:42
ВIВ написав: moveton написав: ВIВ написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.
Наверное, через раздел контактов с поддержкой
Мне сразу при вполне онлайн регистрации 50к насыпали. За большим не гонюсь.
Кстати, сайт тоже говорит: "Все, що потрібно — встановити застосунок і відкрити картку 'Стартова'
"
А ещё на сайте написано
, что увеличение КЛ - это дорога в один конец
Як відмовитися від кредитного ліміту?
На цей момент відсутня така можливість, але ми вже працюємо над процесом відмови та зменшення кредитного ліміту, який зовсім скоро буде доступний для користувачів.
