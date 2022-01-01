RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:58

  valya написав:Hennady
У конкретному падають - з конкретного і виношу. До чого тут інше? :D


Не дають відповісти. Вже другий варіант відповіді видаляють (обидва без образ чи ненормативної лексики)...
Hennady
 
Повідомлень: 556
З нами з: 02.11.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:09

Hennady
Відповіді від Вас не чекаю. Флуд припиняємо
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 31.10.12
Подякував: 683 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 02:35

Re: Банк Кредит Дніпро

Питання до знавців тарифів банку. Карта Gold з лімітом 50k. В лютому витратив з карти 50k. В березні ліміт підняли до 100k, витратив ще 50k. Загальна сума заборгованості 100k. Щоб залишитись в пільговому періоді до 6.04 маю погасити тільки 50k по витратах лютого, чи повністю закрити заборгованість по кредитній лінії в 100k. Тобто, пільговий період в банку рахується по витратах кожного місяця, як в Приваті. Чи потрібно повністю закривати заборгованість по кредитній лінії, щоб почався новий пільговий період, як в Райфі чи Укргазі.
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 172, 173, 174
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1738 834798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2026 21:52
tarasum
Райффайзен Банк 1 ... 300, 301, 302
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3013 1828803
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2026 10:47
RaifHelp
Юнекс Банк 1 ... 161, 162, 163
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1624 627516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 15:38
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10935)
09.03.2026 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.