Банк Кредит Дніпро

Додано: Пон 09 бер, 2026 02:35
Питання до знавців тарифів банку. Карта Gold з лімітом 50k. В лютому витратив з карти 50k. В березні ліміт підняли до 100k, витратив ще 50k. Загальна сума заборгованості 100k. Щоб залишитись в пільговому періоді до 6.04 маю погасити тільки 50k по витратах лютого, чи повністю закрити заборгованість по кредитній лінії в 100k. Тобто, пільговий період в банку рахується по витратах кожного місяця, як в Приваті. Чи потрібно повністю закривати заборгованість по кредитній лінії, щоб почався новий пільговий період, як в Райфі чи Укргазі.