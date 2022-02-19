Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють.
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Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають, навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють
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Додано: Чет 10 бер, 2022 12:43
Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають,...
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Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають, навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:43
Получала соцвыплату,минималку, так как не хватает стажа. В январе все документы были оформлены. Сейчас пришла выплата 82гр.58 коп. Это что за выплата такая, не прожить не здохнуть.
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