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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38
Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
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Andey
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55
Andey написав:
Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
ИМХО, пациент месяц протянет. А дальше как Вам понравится.
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nord
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19
nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
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Василкаол
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
Василкаол написав:nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Банки з соціальним доларовим депозитом.
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Zochan
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
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klug
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:54
Участь Сича не постигнет?
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Investor_K
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Додано: Сер 10 сер, 2022 10:41
klug
О! Дякую дуже 👍
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Василкаол
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:19
Investor_K написав:
Участь Сича не постигнет?
не сразу
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cohan
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:34
Ощадна картка платна? 300 гривень?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 19:06
cohan написав: Investor_K написав:
Участь Сича не постигнет?
не сразу
А вдруг он сам НБУ переживет?
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Investor_K
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