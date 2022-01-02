RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38

Re: Банк Глобус

Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
Andey
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55

  Andey написав:Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?

ИМХО, пациент месяц протянет. А дальше как Вам понравится.
nord
 
Повідомлень: 61
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19

nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Василкаол
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Re: Банк Глобус

Василкаол написав:nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Банки з соціальним доларовим депозитом.
Zochan
 
Повідомлень: 576
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Василкаол
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug
 
Повідомлень: 7257
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:54

Re: Банк Глобус

Участь Сича не постигнет?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7669
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:41

klug
О! Дякую дуже 👍
Василкаол
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:19

  Investor_K написав:Участь Сича не постигнет?

не сразу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4378
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:34

Re: Банк Глобус

Ощадна картка платна? 300 гривень?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:06

  cohan написав:
  Investor_K написав:Участь Сича не постигнет?

не сразу

А вдруг он сам НБУ переживет?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7669
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 30, 31, 32
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
314 448992
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 19:21
Citizen_D
ПроКредит Банк 1 ... 7, 8, 9
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
82 49695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 18:28
Investor_K
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
34 85126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 17:48
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1328)
16.08.2022 20:35
Ринок ОВДП (3496)
16.08.2022 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.