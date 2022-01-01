Та ні, це акція "Подвійна вигода", для тих, хто став клієнтами в листопаді — грудні.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:24
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:43
Попробовал - да, есть такое. Причём мало того, что не проходит, так ещё и пообещали, что, аналогично гривнекарте, блокируют +6%, чтобы потом при проведении по счёту уже списать по курсам МПС (почему-то именуемым "комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів") на тот день.
Особо улыбнуло пояснение почему так: "так як Мастеркард єврова платіжна система". Дачники, которые слышали, что MC мультивалютная, проходят мимо. Лекция для колхозников.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:41
Re: Банк Глобус
Шото повеселел банк, платежи не проводят висят в обработке, балансы по картам и суммы в истории платежей заменили за эмодзи )))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:43
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00
