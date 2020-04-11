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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 12:35
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greenozon
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:48
Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
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1finanсier
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Додано: Вів 17 вер, 2024 20:10
1finanсier написав:
Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
так
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sens
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Додано: Сер 18 вер, 2024 05:58
sens написав: 1finanсier написав:
Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
так
Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.
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1finanсier
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Додано: Сер 18 вер, 2024 06:45
1finanсier написав: sens написав: 1finanсier написав:
Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
так
Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.
Так,в ІБ є цей рахунок після першого оверу.
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sens
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Додано: Сер 18 вер, 2024 09:57
sens написав: 1finanсier написав:
Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.
Так,в ІБ є цей рахунок після першого оверу.
Не зовсім зрозумів, який це рахунок є після першого оверу?
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1finanсier
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Додано: Сер 18 вер, 2024 14:21
1finanсier написав: sens написав: 1finanсier написав:
Дякую. Це у Вас власний досвід? Чи хтось реально попадав? Бо зустрічав такі банки, які в тарифах пишуть про овер, але на практиці не наказують.
Так,в ІБ є цей рахунок після першого оверу.
Не зовсім зрозумів, який це рахунок є після першого оверу?
зайдете в овер, побачите його в веб-кабіні
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greenozon
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:21
greenozon написав: 1finanсier написав:
Не зовсім зрозумів, який це рахунок є після першого оверу?
зайдете в овер, побачите його в веб-кабіні
зрозуміло, дякую
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:34
При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?
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nord
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:37
nord написав:
При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?
Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було
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tarasum
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