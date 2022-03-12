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PayPal почав повноцінно
працювати в Україні

PayPal почав повноцінно працювати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:23

PayPal почав повноцінно працювати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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PayPal почав повноцінно працювати в Україні
R2
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Наконец-то свершилось
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:13

Re: PayPal почав повноцінно працювати в Україні

не совсем полноценно, увы
Diman
 
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ну блин, финансовый сайт.
Полноценно - это бизнес акаунты.
Пейпел ВРЕМЕННО разрешил p2p для частных лиц.
arheops
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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