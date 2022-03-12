Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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PayPal почав повноцінно працювати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 23:23
PayPal почав повноцінно працювати в Україні
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PayPal почав повноцінно працювати в Україні
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:13
Re: PayPal почав повноцінно працювати в Україні
не совсем полноценно, увы
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:31
ну блин, финансовый сайт.
Полноценно - это бизнес акаунты.
Пейпел ВРЕМЕННО разрешил p2p для частных лиц.
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