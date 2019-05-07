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Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Інструкція, на власному досвіді
Ввечері 17 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив чудову звістку – в Україні повноцінно запрацювала міжнародна платіжна система PayPal. Тобто тепер українці зможуть не лише робити через неї покупки, а й виводити гроші на картки українських банків.
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D2
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:18
я чула що для виводу на карту потрібно наче підтвердження адреси, що треба прислати фото квитанції за комуналку чи щось подібне. це правда чи ні? просто я наприклад проживаю не за місцем прописки, а на зйомній квартирі і квитанції приходять на прізвище хозяйки, от і думаю як в такому випадку бути?
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hel3dsmax
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:49
Теж вже зареєструвався, але ще не проходив ніяких KYC. Цікаво чи вийде прив'язати карту у валюті, як дійдуть руки то спробую.
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nighthawk5
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:20
hel3dsmax написав:
я чула що для виводу на карту потрібно наче підтвердження адреси, що треба прислати фото квитанції за комуналку чи щось подібне. це правда чи ні?
читал ранее про такое в интернете но информация актуальна скорее для нормальных аккаунтов в других странах. нам же насколько я понял временно включили до 30-06 и даже не удосужились перевести интерфейс поскольку планируют отключить после. думаю в случае получения небольших сумм никаких блокировок/запросов подтверждений не будет. хотя в данной ситуации скажем собирать благотворительную помощь в больших обьемах на личный аккаунт палки не лучшая идея
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wtf
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Додано: Сер 20 кві, 2022 14:24
У меня зареєстрований PayPal аккаунт вже 6 років і я ним досить часто користувався для оплат. Зараз намагаюся поповнити саме "PayPal рахунок", знайшов інструкцію на PayPal, але у меня в меню "Рахунки" немає такою опції, як "поповнити". Всі карти UAH/USD/EUR та адреси підтверджені. Єдине що не заповнені паспортні дані.
Чи була у когось схожа проблема?
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zhal
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