|
|
|
Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Інструкція, на власному досвіді
Ввечері 17 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив чудову звістку – в Україні повноцінно запрацювала міжнародна платіжна система PayPal. Тобто тепер українці зможуть не лише робити через неї покупки, а й виводити гроші на картки українських банків.
Дивися повний текст Як відкрити рахунок PayPal в Україні
-
D2
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:18
я чула що для виводу на карту потрібно наче підтвердження адреси, що треба прислати фото квитанції за комуналку чи щось подібне. це правда чи ні? просто я наприклад проживаю не за місцем прописки, а на зйомній квартирі і квитанції приходять на прізвище хозяйки, от і думаю як в такому випадку бути?
-
hel3dsmax
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 18:49
Теж вже зареєструвався, але ще не проходив ніяких KYC. Цікаво чи вийде прив'язати карту у валюті, як дійдуть руки то спробую.
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 14:20
hel3dsmax написав:
я чула що для виводу на карту потрібно наче підтвердження адреси, що треба прислати фото квитанції за комуналку чи щось подібне. це правда чи ні?
читал ранее про такое в интернете но информация актуальна скорее для нормальных аккаунтов в других странах. нам же насколько я понял временно включили до 30-06 и даже не удосужились перевести интерфейс поскольку планируют отключить после. думаю в случае получения небольших сумм никаких блокировок/запросов подтверждений не будет. хотя в данной ситуации скажем собирать благотворительную помощь в больших обьемах на личный аккаунт палки не лучшая идея
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 кві, 2022 14:24
У меня зареєстрований PayPal аккаунт вже 6 років і я ним досить часто користувався для оплат. Зараз намагаюся поповнити саме "PayPal рахунок", знайшов інструкцію на PayPal, але у меня в меню "Рахунки" немає такою опції, як "поповнити". Всі карти UAH/USD/EUR та адреси підтверджені. Єдине що не заповнені паспортні дані.
Чи була у когось схожа проблема?
-
zhal
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 кві, 2022 02:52
zhal Не вирішив часом проблему? Така ж ситуація..
-
ttikramant
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 24.04.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:32
Я хочу зарегестрировать бабушку на пейпале (она мне позволила, ибо я хочу продавать рисунки на зарубеже) но я могу зарегестрировать свою карту монобанка? (мне 16 лет, воспримет ли это пейпал как подделку документов и заблокирует и ее и меня?)
-
toxaantoxa999
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:12
toxaantoxa999 написав:Я хочу зарегестрировать бабушку на пейпале (она мне позволила, ибо я хочу продавать рисунки на зарубеже) но я могу зарегестрировать свою карту монобанка? (мне 16 лет, воспримет ли это пейпал как подделку документов и заблокирует и ее и меня?)
Вони ніяк не можуть перевірити, чи то карта ваша чи бабусі, не переживайте
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31507
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 7519 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|15074
|
|
|351
|91071
|
Нед 22 тра, 2022 11:43
gh78
|
|4
|7640
|
|