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Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Как им помочь?
Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.
Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства, и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь?
Дивися повний текст Волонтерские организации, которые сейчас работают в Украине
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Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09
Огромное спасибо , теперь я знаю где моя помощь понадобится
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lroorokuzan
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Ірина_, Модератор
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