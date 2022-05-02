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Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Как им помочь?
Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.
Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства, и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь?
Дивися повний текст Волонтерские организации, которые сейчас работают в Украине
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D2
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Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09
Огромное спасибо , теперь я знаю где моя помощь понадобится
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:05
добрый день. Мы благотворительная организация "Ангелы Рождества" Работаем в Херсонской, Николаевской и Одесской области. Сейчас готовим пакет документов
для волонтеров. Просим помочь получить образец паспорта или пропуска волонтера, чтобы мы могли выдать нашим волонтерам.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:23
Здравствуйте как можно связаться с реальным волонтёром
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:40
добрий день, як можно з вами звязатись?
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viraklez
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Додано: Чет 09 чер, 2022 02:17
Доброго дня! Потрібні волонтери небайдужі люди, які допоможуть з оплатою оперативного втручання!
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