Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

Как им помочь? Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.
Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства, и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь?
добрый день. Мы благотворительная организация "Ангелы Рождества" Работаем в Херсонской, Николаевской и Одесской области. Сейчас готовим пакет документов для волонтеров. Просим помочь получить образец паспорта или пропуска волонтера, чтобы мы могли выдать нашим волонтерам.
Для мене це дуже не зручне питання але вже не має вибору Як можна отримати допомогу? Ми стоїмо між Миколаївом й Херсоном, вчора після арт обстрілу ми з хлопцями на позицій залишилися без обладнання та й усіх речей Нам потрібно: 1. Тактичні каски 2шт 2. Радіостанцій 5шт 3. Тепловізор 1шт 4. Прилад нічного бачення 1шт 5. Квадрокоптер 1шт ,,Autel EVO Lite+, або Autel EVO 2" 3, 4, й 5 пункт най важливіші
Якщо у вас є можливість надати нам хоча б один з цих пунктів відпишіть мені будьласка на номер: 0931411404 ,,сігнал, вайбер, телеграм" або Інстаграм: 71.zakat
Кажу відразу, справ в тім що коли я спитав у ротного з приводу подати офіційний запит він сказав не має часу, права й таке інше, усе щоб не займатися цим питанням, сказав шукайте самі без нього, Якщо буде потрібно я можу надати докази що я військовий й де я знаходжуся