Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 31 лип, 2022 13:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться. Моя подруга нуждается в срочной операции в онкоцентре. Может ли она выехать в Европу, чтобы прооперироваться и пролечиться. Спасибо
Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:46
Потрібна допомог, в мене тато на війні. Потрібно дві кікімори. Будь ласка допоможіт. Мій номер телефону 380935444285 мене звати Максим
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