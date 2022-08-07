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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:46

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться. Моя подруга нуждается в срочной операции в онкоцентре. Может ли она выехать в Европу, чтобы прооперироваться и пролечиться. Спасибо
nataligerbera_dn_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:46

Потрібна допомог, в мене тато на війні. Потрібно дві кікімори. Будь ласка допоможіт. Мій номер телефону 380935444285 мене звати Максим
liliashahter
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:40

Здрастуйте, нужна помощь с экипировкой
0956877629
cernyj03
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:10

Добрий день! Підскажіть будьласка, як зв'язатися з волонтерами, які могут допомогти з оплатою проведення операції та лікування?
Номер тел. Серикова Галина Миколаевна+380680898380
+380680898380 Оля Своякова
puma1karina
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 17:46

нужна помощ военной амуницией 0987348582 Влад
vladbogomol6
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:36

Відправили на передову але окрім каски і порізаного бронижелета навіть форми не має.Допоможіть одягти і укомплектувати людину будь ласка
gaidaririna260214
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:30

Потрібна допомога ЗСУ. Форма, обув,інше.
Контакт Олександр 066-017-69-82
alexeygudyno
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:21

Здравствуйте я прошу вас о помощи у меня есть мама Якшина Надежда Ефимовна Ана сейчас в тяжёлом состояние лежит в реанимацые ей нужны лекарства прошу помочь тех кому это не без различно Ана находиться в запорожской области город Мелитополь ей нужна трубка для трохеи у нее диагноз (Гематома трохеи ) прошу помогите кто чем может хоть 1 гривной я буду очень благодарна вам за помощь 4149499149245811 прошу помогите !! Если мы не найдем деньги на лечения в течение 1 недели её отключат от искусственного аппарата дыхания!
mmirnay758
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:47

Потрібна форма, броні желет, рукавички контакти Ірина:0731356195
finuser526
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