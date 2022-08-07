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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:29

Нужна помощь перевезти бабушку из Запорожье в Николаев. Пожалуйста
ludmilaprekrestova
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:42

Потрібна допомога у вигляді теплих речей та приладами обігріву для ЗСУ. 24бригада. Пишіт будьласка на почту sasaraboko21@gmail.com
sasarabokon21
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:05

Доброго дня я дружина чоловіка який сам пішов захищати нашу країну у нас трое діток я невзмозі йому допомогти. Прошу допоможіть будь ласка потрібна будь яка допомога 😩😩😩досі в літній формі
bolotnikovakarina21
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