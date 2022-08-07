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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:29

Нужна помощь перевезти бабушку из Запорожье в Николаев. Пожалуйста
ludmilaprekrestova
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:42

Потрібна допомога у вигляді теплих речей та приладами обігріву для ЗСУ. 24бригада. Пишіт будьласка на почту sasaraboko21@gmail.com
sasarabokon21
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:05

Доброго дня я дружина чоловіка який сам пішов захищати нашу країну у нас трое діток я невзмозі йому допомогти. Прошу допоможіть будь ласка потрібна будь яка допомога 😩😩😩досі в літній формі
bolotnikovakarina21
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:17

Доброго ранку. Прошу допомоги щоб виїхати з Бердянську до Запоріжжя мені та моїй донці 5 років. Допоможіть будьласка.
natsenkoirina
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:26

Re: Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

natsenkoirina написав:Доброго ранку. Прошу допомоги щоб виїхати з Бердянську до Запоріжжя мені та моїй донці 5 років. Допоможіть будьласка.
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/90267241.html можливо щось знайдете
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:33

Нужна помощь на дрон, для разведки на Харьковском направлении.
Кто может помочь скинуть хоть пару гривен?
Документы, доказательства все есть, что это ОФИЦИАЛЬНО ‼️
degtarovamaria
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:18

Доброго дня чоловік моєї сестри запас на навчаннях завтра відїздить на передову потрібна форма та обладнання у них маленький син 8 місяців самі вони невзмозі купити все це. Допоможіть будласка. 0505366214
d_belousova93
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 09:44

Нужна помощь буржуйки кариматоры
kapitonov_9898
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:34

Доброго дня! Вибачте що звертаюся до Вас, але батьку моїх трьох дітей, терміново потрібна ваша допомога 🙏🙏🙏🙏🙏 Він зараз на злагоджені і до кінця наступного тижня його відправляють на передову! Йому потрібно:
1.Ліхтарик, який світить звичайним і червоним світлом!
2. Три турнікети (тільки хороші)
3. Розгрузка (казав що на шлейках)
4. Ще одні штани ( форма в нього 52 розміру)
5 . Берці 43 розмір
6. Та рюкзак
Можливо ще щось потрібно, я не знаю тому як Він їде перший раз.Я інвалід третьої групи після онкології, сама виховую трьох дітей тому таких коштів ми не зберемо . Тому допожіть будь ласка 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦‼️‼️‼️ Мій телефон+380639708649
ivanova812160
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:19

потрібно виїхати з Теофіполя Хмельницька область до Селидово Донецькая область, грошей заплатити зовсім не має, прошу допомоги 😞
номер телефону: 0997239709
finuser531
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