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"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57
Пропонуємо до обговорення:
Вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" запускає безкоштовну доставку посилок з-за кордону: список країн
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R2
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57
Да вы что, у меня посылка отправленная доблестной Укрпочтой проделала расстояние в 50 км за 9 дней и это только до сортировального центра. Подозреваю что адресат получит ее через несколько месяцев учитывая скорость перемещения. А также подозреваю что она (посылка) ему уже будет не нужна и я попаду на деньги. Горячая линия ничего пояснить не может. Ну ладно война, но вот рядом в 200 метрах отделение НП и там посылки уходят ... да не так как в мирное время но 2-3 дня и клиент гарантированно получает. К чему это я, Укрпочта не в каком то особенном месте, просто руки растут не из природой отведенного места. "Сильні разом" такой у вас девиз ? Позорище.
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Igorten
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:54
Посылка Львов-Черновцы 10 дней!!!
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bykovina1
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Додано: Чет 02 чер, 2022 09:03
bykovina1 написав:
Посылка Львов-Черновцы 10 дней!!!
повезло, что доехало, мы отправили с начала войны детям в Болгарию, до сих пор в пути, как я понимаю, дети уже эту посылку не дождутся (им придется ехать уже дальше)
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Додано: Чет 02 чер, 2022 09:32
Igorten написав:
"Сильні разом" такой у вас девиз ? Позорище.
укрпочта и ощАдбанк атавизмы совка.Ликвидировать путем приватизации и скорее
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Мизантрóп
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Додано: Чет 02 чер, 2022 09:42
Мизантрóп написав:
укрпочта и ощАдбанк атавизмы совка.Ликвидировать путем приватизации и скорее
Пенсию и, собственно, посылки в депресивные села сами лично развозить будете?
-- НП туда ни за какие каврижки не сунется...
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_hunter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 09:49
_hunter пенсия "на сберкнижку" атавизм.Картсчета.За посылкой со своего хутора в близлежащее извольте сами,потому что это надо не госструктуре,а получателю посылки,там же и нал в банкомате или в кассе продмага.
Д-диджитализация.Д-дроны доставщики.
Понятно,что смилянский против,но будущее не за горами
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Мизантрóп
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:30
Мизантрóп написав:_hunter
пенсия "на сберкнижку" атавизм.Картсчета.За посылкой со своего хутора в близлежащее извольте сами, \\\
Вы вот эти советы -- лично сходите -- бабулькам/дедулькам с дальнего хутора передайте.
Если, вдруг, не линчуют -- поделитесь, как прошло
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_hunter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:23
_hunter кто смог на хуторе освоил,дети внуки помогают.Сейчас уже попа меняют на ПЦУ))
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Мизантрóп
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:09
Мизантрóп написав:_hunter
кто смог \\\
Я же говорю: если, вдруг, не линчуют -- возвращайтесь/делитесь опытом/впечатлениями.
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_hunter
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