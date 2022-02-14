Проте з травня отримуватимуть виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно.
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З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:06
З травня частина переселенців перестане отримувати...
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З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи
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