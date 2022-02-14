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З травня частина переселенців
перестане отримувати...

З травня частина переселенців перестане отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:06

З травня частина переселенців перестане отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Проте з травня отримуватимуть виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно.

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З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:07

В начале обещали платить помощь и за март и за апрель всем кто зарегистрировался до 14 апреля 2022г. Мы получили справку ВПЛ 5 апреля 2022г. И до сегодняшнего дня ни ответа ни привета. А как известно Северная Салтовка Харькова под обстрелами находится каждый день с 24 февраля
1957ksa
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:01

Якось дивно все це. Закликають до Києва не повертатись і платити не будуть! То що робити в такому випадку маючи дітей. Де справедливість?
natalyakurbet
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Модератори: Ірина_, Модератор

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