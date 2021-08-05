Інженери Changan розповіли про характеристики електрокара.
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700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:52
700 км на одному заряді та величезний екран у салоні:...
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700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla
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