У столиці України хочуть повернути плату за проїзд у комунальному транспорті.
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У Києві пропонують повернути плату за проїзд
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:50
У Києві пропонують повернути плату за проїзд
Пропонуємо до обговорення:
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У Києві пропонують повернути плату за проїзд
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:50
Верховенство права этим ДЕБИЛАМ точно до ЖОПИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таких депутатов-скотов мы на жаль имеем!!!!!!!!!!!!! Кличко среагируй ... таких нужно нужно под суд (явное нарушение ст.68 КУ)!
Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:08
Вчора у метро вже були натовпи у вагонах і на станціях. Потрібно збільшувати кількість курсуючих поїздів. Плата за проїзд у метро не вирішить проблему натовпів, оскільки людей прибуває дедалі більше, ділова активність у Києві теж зростає.
Щодо трамваїв та тролейбусів - на зупинках, напр. Печерську, людей немає. Тролейбус їхав вчора тільки з сидячими пасажирами. Гадаю, що на лінії їх поки небагато, тому люди на них і не розраховують.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:01
Re: У Києві пропонують повернути плату за проїзд
Я сегодня уже оплатил проезд в 24 троллейбусе. ХЗ может платить и не надо было.
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