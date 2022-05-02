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У Києві пропонують
повернути плату за проїзд

У Києві пропонують повернути плату за проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:50

У Києві пропонують повернути плату за проїзд

Пропонуємо до обговорення:
У столиці України хочуть повернути плату за проїзд у комунальному транспорті.

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У Києві пропонують повернути плату за проїзд
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:50

Верховенство права этим ДЕБИЛАМ точно до ЖОПИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таких депутатов-скотов мы на жаль имеем!!!!!!!!!!!!! Кличко среагируй ... таких нужно нужно под суд (явное нарушение ст.68 КУ)!
vsolyanyk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:08

Вчора у метро вже були натовпи у вагонах і на станціях. Потрібно збільшувати кількість курсуючих поїздів. Плата за проїзд у метро не вирішить проблему натовпів, оскільки людей прибуває дедалі більше, ділова активність у Києві теж зростає.
Щодо трамваїв та тролейбусів - на зупинках, напр. Печерську, людей немає. Тролейбус їхав вчора тільки з сидячими пасажирами. Гадаю, що на лінії їх поки небагато, тому люди на них і не розраховують.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:01

Re: У Києві пропонують повернути плату за проїзд

Я сегодня уже оплатил проезд в 24 троллейбусе. ХЗ может платить и не надо было.
Investor_K
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