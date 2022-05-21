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Освіта за кордоном
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Суб 21 тра, 2022 14:58
Tegularius написав: Faceless написав:
Комусь дійсно може подобатися. Але гляньте статистику по спеціальностям - філфаки, педи - в топі. Статистично нереально, що в в суспільстві стільки любителів викладати
У наші Вузи в більшості поступають не для отримання корисних знань а щоби був папірець про вищу освіту.
Переважна більшість працює не по спецвальності. А навіть ті, хто по спеціальності - реально потрібні знання і навички отримують вже в процесі роботи, бо у вузі - в основному нікому не потрібна теорія, яку викладають викладачі-невдахи, відірвані від життя.
Тому і поступають на іноземну філологію, бо сподіваються, що бонусом до того папірця отримають хоча би щось корисне - знання іноземної мови.
Поэтому именно тема ветки более чем актуальна.
Получить никому не нужный диплом в Украине или получить образование, которое котируется в мире.
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