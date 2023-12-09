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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:31
akurt написав:
Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE
" за Болонською системою - наче від слова "де
біл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська
" до "Теремки
".
Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку
- орієнтовно 15-20 років тому:
- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.
- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".
- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.
- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.
Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.
Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі
" є профанацією.
Точно про КИСИ моих времен.
Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.
И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.
А идешь на отчисление.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:12
rjkz написав:
Точно про КИСИ моих времен.
Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.
И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.
А идешь на отчисление.
Да, так и было: третья пересдача по данному предмету - комиссия во главе с зав.кафедрой.
Если три двойки в сессию - отчисление.
А вот в университетах США совсем по-другому: наказывают "долларом".
Если ты не сдал что-то - берешь повторный курс - платишь за него - это нежелание выучить предмет обходится скажем в 1000 долларов. Впечатляет. А то что такое: отчисление.
Я как-то пришел просить за студента к своей однокласснице - зав. кафедрой "Українознавство".
Вообще хороший специалист и очень нормальный человек, но тут что-то уперлась рогом очень сильно.
Я ей говорю: "Вот пойми: какой смысл отчислять из-за дисциплины "История Украины" парня - технаря. Он - единственный парень на селе, который поступил в университет. На него равняется все село: хоть кто-то в люди выйдет. Отчислить его - себе вредить: кто из его села пойдет к Вам учиться...И специальность то (условно говоря: "тракторное дело" - он же в том селе и останется работать..."
Еле спас. Сделали подарок кафедре...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 09 гру, 2023 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:54
Shaman написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав:akurt
Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.
Вірю: в Анталію повернулися 2 родини.
Причини різні, але я ці дві родини знаю і моя думка така: "Пальцы веером
" - реально ніколи добряче не працювали.
Сподівалися на звичну українську "Хочу все даром і безоплатно"
.
...
Позитивні приклади з моїх приятелів двох категорій:
А) працьовиті чоловіки з руками, які виросли з правильного місця тіла;
Б) закінчили університет в Канаді - перспективно ого-го-го!
а якби привчити людину, яка вважає себе ще й українцем, що не треба так обливати брудом свою країну, особливо коли це брехня.
оце все даром - це совкове, зрозумійте вже це. й раніше українські заможні селяни (яких совок назвав куркулями) - добре працювали, й добре мали. й поточні заробітчани теж не бояться працювати. та й в країни багато людей, які не вважають за потрібне працювати лише по 8 годин, а потім хоч потоп.
може ваше коло спілкування таке - оце можливо. знайти якийсь ліві підробітки, аби не паритися.
якщо ти закінчив навчальний заклад, й голова петрає - то так перспективи в Канаді ого-го. але якось не думають, а чому в Канаду й до війни можна було потрапити не так важко? може тому, що є свої складнощі? це як аналог поїхати на північ в срср - гроші заробиш, але умови так собі. а потім виявиться що зароблених грошей вистачить лише на хатку, де зима півроку, а там де тепло - ні
й не обов'язково канадський ВНЗ. бо коли всі рекламують іноземне навчання, то якось обходять питання, а який відсоток людей в змозі якісно вчитися на іноземній мові. бо зараз маємо приклад Німеччини - відсоток невеличкий. а то кілька сторінок пишуть, які тупі в нас студенти, а тут приїхали в Канаду - й на англійській чи французькій мові раптово стали геніями
В свое время изучал возможность эмиграции в Канаду.
Мои выводы.
Чтобы попасть в Канаду по Экспресс-Энтри, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать IELTS в среднем не менее чем на 6 и при этом каждую из четырех секций - speaking, listening, reading and writing не менее чем на 6. Это по федеральным требованиям, по программам провинций есть менее требовательные варианты.
Надо иметь определенную сумму на счету. Для Украины это не копейки.
Далее, необходимо иметь востребованную по NOС профессию.
А кроме этого надо было набрать определенное количество баллов за возраст (несущественно), состав семьи, образование и тп.
То есть, иммиграционная система Канады таким образом прогоняет своих будущих резидентов через филтр, через который проходят молодые (=здоровые), уже заработавшие какие-то деньги, со знанием по крайней мере Инглиша, образованные и социально стабильные (с семьями). Нехилый такой по качеству "материал". Это по силам "не только лишь всем".
Так что насчет того, что "легко попасть" я-бы не был столь категоричным.
Насчет климата, так в странах Скандинавии тоже не курорт и тем не менее желающих там жить совсем не мало. Мало того, многие предпочитают северный климат жаре.
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