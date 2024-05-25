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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2138213921402141
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:03

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/min ... sey-20-let
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:09

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ти вже оновив?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:24

  Кочевник написав:
  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ти вже оновив?


А ты как думаешь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:33

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ого, зразу посилаються на Конституцію, 30 років на неї срали і плювали, а тепер стали такі всі законники.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:13

  BIGor написав:
  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ого, зразу посилаються на Конституцію, 30 років на неї срали і плювали, а тепер стали такі всі законники.

«Друзьям все, остальным - закон». Що там Баканов? юр. послуги зараз затребовані як ніколи)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:22

  rjkz написав:
  Кочевник написав:
  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let

Ти вже оновив?


А ты как думаешь?

Самому зізнатися позорно?
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  #<1 ... 2138213921402141
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