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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 19:03
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rjkz
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:09
rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ти вже оновив?
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Кочевник
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:24
Кочевник написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ти вже оновив?
А ты как думаешь?
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rjkz
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:33
rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ого, зразу посилаються на Конституцію, 30 років на неї срали і плювали, а тепер стали такі всі законники.
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BIGor
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:13
BIGor написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ого, зразу посилаються на Конституцію, 30 років на неї срали і плювали, а тепер стали такі всі законники.
«Друзьям все, остальным - закон». Що там Баканов? юр. послуги зараз затребовані як ніколи)
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gonchik74
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:22
rjkz написав: Кочевник написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ти вже оновив?
А ты как думаешь?
Самому зізнатися позорно?
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Кочевник
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