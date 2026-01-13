Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Мягкий знак в этом названии не делает вас больше украинцем,чем вы есть,пан Акурт. А ваши примеры слегка оторваны от реальности. Но Польша перегрета в частности и говно в целом, тут согласен.
Я почув вашу думку. Вона дуже корисна. Шукайте далі мʼякі знаки в моїх текстах - це дуже корисно. Пригодиться вам в житті. Тексти російською мовою із застосуванням слова «говно» не робить вас ні українцем, ні росіянином. Хоча ні: мабуть росіянином так - там всі розбираються саме в цьому питанні. Тут ви не відірвані від реальності. Погоджуюся.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 січ, 2026 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Я обіцяв з вами не дескутувать, АЛЕ... У Франції у трейлері так просто не поживеш. Для трейлерів існують спеціальні місця і воно доволі недешеве задоволення. Можна здуру так десь стать, поки не поскаржились власники землі. Все можливо, але це не трейлер 100%, або не Франція.
В нього пособіє хороше - на парковку для трейлера вистачить.
Не має значення дешеве щось чи дороге - якщо людина живе як бомж, але має великі статки та великі видатки - вона все одно залишається бомжем
akurt написав:Скажу тільки, що трамвайний квиток куплено - хто в краківському транспорті розбирається - не за 6 злотих, а за 4 злотих. А цей квиток дозволяє їхати не більше, ніж трамваєм однієї лінії та на відстань не більше як в 20 хвилин.
Коли людина вихваляється покупкою з дисконтом чтогось що коштувало за СРСР 3 копійки - то це вже клініка. І назва країни перебування тут ни до чого
Востаннє редагувалось 2587715 в Вів 13 січ, 2026 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.
И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.
Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.
Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.
И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.
Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.
Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
Так, я переоцінив надійність Perplexity )
PS не зважаючи на всі зусилля, я поки знайшов у Кракові лише 1 квартиру площею до 45 м з вартістю більше 7500 євро за кв.м. Буду вдячний за лінки на маленькі квартири за 10000+ євро за метр, яких як я зрозумів десятки.
Востаннє редагувалось adeges в Вів 13 січ, 2026 23:30, всього редагувалось 1 раз.
slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.
И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.
Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.
Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
Да все там тоже самое с коррупцией, просто огласки меньше и внимания. Люди везде одинаковы.
slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.
И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.
Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.
Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами. Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.
slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.
И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.
Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.
Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами. Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.