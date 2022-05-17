Готівковий курс долара по 40 грн — це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.
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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:23
Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:41
Опа...а казочки, здається, починають закінчуватися. Welcome to real world, як то кажуть.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:35
Re: Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
Такое ляпнуть чиновнику - это не от большо ума.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:11
Re: Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
А чому не по 120?
Люди ж тримали у банках по 5к$ в розрахунку на курс 40.
Але ж тепер гарантована сума ніби-то зросте до 600тис₴.
Отже, 600/5=120
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:53
На 20.05.22 у Варшаві на АЗС мережі Orlen ціни А 95- 5.75- 7.37, А-98 -7.66-7.87, екодизель 7.15-7.26, lpg 3.28-3.64 злотих за літр.
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