Агентство Finder виступило з попередженням, що ціна криптовалюти шиба-іну (SHIB) до 2030 року впаде до нуля.
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Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуля
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Додано: Пон 23 тра, 2022 21:59
Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної...
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Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуля
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