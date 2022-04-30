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У Зеленського пояснили,
як отримають кошти на...

У Зеленського пояснили, як отримають кошти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:32

У Зеленського пояснили, як отримають кошти на...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента заявили, що під гарантію заарештованих російських активів будуть випущені боргові розписки, кошти від продажу яких відразу спрямують на відновлення України.

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У Зеленського пояснили, як отримають кошти на відновлення з російських активів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:32

Конечно хотелки у пацанов большие, но реальность всегда другая, лет через сто может и выплатят...
godGamer
 
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